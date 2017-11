Un grupo de padres autoconvocados se reunió con el ministro de Educación Diego Romero, para plantear su rechazo a la forma en que se está impartiendo la educación sexual, donde se le enseña a los alumnos a masturbarse y también la decisión de implementar baños mixtos.

hay casos graves, como de nenes de diez y once años a los que se les han pasado videos de cómo tener relaciones sexuales, cuáles son las diferentes posiciones, cómo masturbarse, les dicen que masturbarse es normal y que todos los papás lo hacemos. La situación es grave, no es solamente por el cartel de un baño

El funcionario se comprometió a sentar una posición “de acá al 10 de diciembre en general, con todo lo que se les planteó sobre las situaciones que se están dando en distintos jardines y distintos colegios, porque no es un solo jardín ni un solo colegio. Son muchos los colegios y jardines”, remarcó.

Una de las madres del grupo informó por FM Aire Libre sobre la nota elevada al ministro previamente, quien los atendió ayer junto con su equipo. “Nuestras quejas no son solamente por el tema de los baños mixtos. Nosotros no quisimos hacer públicas muchas cosas porque involucran a menores de edad”, aclaró, y afirmó que el ministro “no estaba al tanto de la situación, nos dimos cuenta y nos quedamos tranquilos porque ya se está trabajando con este tema en varias escuelas y jardines”, dijo.Aclaró que “no están en contra del programa”, previsto en la ley de educación sexual integral, sino que apuntan “a la forma en que lo están utilizando”.“Hubo casos puntuales en jardines de infantes, donde a un nene que no quiere jugar con una muñeca le ponen carita triste, y si accede a jugar y a pintarse le ponen una carita feliz. Hay formas y formas, y nosotros nos preguntamos si los docentes están capacitados para dar este material. El ministro nos respondió que se les hace una capacitación, pero que no todos los docentes trabajan de la misma manera”, indicó la mamá.Consultada sobre la reacción del ministro frente a esta denuncia, dijo que “no tiene una respuesta certera y es muy probable que tengamos que ir a la Justicia, porque es un caso grave y el ministro no nos da una respuesta”.Adelantó que “nuestro próximo paso es ir a la Justicia, y presentaremos notas al Ministerio con los casos específicos, con detalle del colegio, del jardín y la salita que corresponda. Lo mismo en el nivel primario”.