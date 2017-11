El Gobierno Nacional oficializó este miercoles la baja gradual del impuesto interno para los productos electrónicos (celulares, aires acondicionados, televisores y microondas entre otros) no fabricados en la isla de Tierra del Fuego. Asi se desprenden segun el Decreto Nº 979 publicado en el Boletín Oficial, lleva a 0% la alícuota para lo fabricado en Tierra del Fuego, y para los no fabricados en la isla se reduce gradualmente hasta 0% en el 2024. Las alícuotas van desde el 10,5% en el 2018, al 9% en 2019, 7% en 2020, 5,5% en 2021, 3,5% en 2022, 2% en 2023 y a partir del 2024 será 0%.

Además, el Gobierno llevará adelante una serie de medidas para mejorar la productividad y la competitividad de la industria fueguina, y entre ellas, se comprometió a adecuar los procesos productivos previstos en el régimen para bajar los costos de producción.



Se profundizarán los esfuerzos para eliminar el contrabando, especialmente de los productos fabricados en la provincia, y en el marco de la rebaja progresiva de los impuestos internos para la telefonía celular, se buscará facilitar y simplificar el comercio mediante el pase de licencias no automáticas a licencias automáticas.

Recordemos que esta medida hizo que el gobierno nacional, el de Tierra del Fuego, el sindicato de la UOM y cámaras empresarias AFARTE firmaran un acuerdo para no subir salarios por dos años desde el 2018."Buscamos caminos graduales para resolver problemas estructurales, este compromiso de todos era impensado hace unos años", había afirmado el ministro de Producción, Francisco Cabrera, al momento de la firma del acuerdo.Entre otros puntos, el Estado nacional se comprometió a reducir las alícuotas del impuesto interno gradualmente para los productos no fabricados en la isla, tal como lo establece hoy el decreto número 979 publicado en el Boletín Oficial.También está trabajando en un plan de mejora para la baja de los costos aduaneros y de transporte marítimo, en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y en un plan de mejora de la seguridad de las rutas.Por su parte, el gobierno provincial se comprometió mediante la firma del Pacto Fiscal, a reducir la Tasa de Verificación de Procesos Productivos (TVPP) y los costos portuarios; en tanto que las empresas llegaron a un acuerdo con los sindicatos para mejorar la productividad y la competitividad. Buscarán además mejorar la eficiencia de los procesos productivos y reducir los costos en la adquisición de materias primas, entre otros compromisos. No habrá aumentos de salarios por dos años.