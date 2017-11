La empresa Agrotécnica Fueguina quedó fuera de la licitación por la recolección de residuos en el Municipio de Río Grande, por no poder cumplir con el requisito del certificado de cumplimiento fiscal que emite la AFIP, la empresa que hace más de treinta años que presta el servicio en Río Grande, quedó fuera de la licitación pública nacional del Municipio.

Ante esto, “quedaron las otra dos empresas en competencia, con un margen menor al 5% entre una y la otra. Tanto técnicamente como económicamente están muy cerca una de la otra, por lo que estamos pidiendo una mejora de oferta, dando un plazo de 5 días”.

La aclaración de Castiglione tuvo lugar, ante algunas asambleas que fueron convocadas por el Sindicato de Chóferes de Camiones, que están en alerta por los cambios que se puedan producir en caso de un cambio de empresa en la prestación del servicio de recolección de residuos y del barrido y limpieza en la ciudad.

En declaraciones a Aire Libre FM, Sonia Castiglione, secretaria de Producción y Ambiente, confirmó que la Municipalidad dictaminó declarar inadmisible la propuesta de Agrotécnica, por no poder cumplir con la exigencia legal de presentar el certificado que emite la AFIP, estableciendo que no tiene deuda con ese organismo oficial. Con esta decisión, son dos las empresas que siguen en carrera las empresas Bodegas y Viñedos Santa Helena y ENTRE S.R.L a quienes se las invitó a mejorar las condiciones presentadas.“La situación de Agrotécnica Fueguina es que no tienen el certificado fiscal para contratar con el Estado, por lo cual es algo insalvable”.La funcionaria municipal, volvió a aclarar que la situación de los empleados que tiene actualmente Agrotécnica, no corren riesgo de perder sus fuentes de trabajo, ya que el pliego licitatorio que fue aprobado en el Concejo Deliberante, pone como condición garantizar la estabilidad laboral de todos los empleados, respetando las condiciones salariales y laborales.