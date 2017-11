El secretario adjunto de la CTA autónoma en Tierra del Fuego, Roberto Camacho, se mostró decepcionado con el accionar del ATE, particularmente sobre la actitud y el manejo del secretario General de ATE, Carlos Córdoba.

Camacho ratificó que de una vez por “todas necesitamos una conducción gremial que este en la calle, como tiene que ser, antes el ATE era combativo, hoy no lo es, y Carlos Córdoba no puede decir que no pueden salir a movilizar, o como destraban el conflicto, cuando tienen sesenta compañeros que están procesados o en instancias de mediación”, sentenció.

“El gobierno puso a la gente en condiciones de vulnerabilidad”: En otro orden Camacho mencionó que el gobierno de la provincia “realizó un trabajo de poner a ciertos sectores de la sociedad en estado de vulnerabilidad, y donde la conducción sindical hoy no está a la altura de las circunstancias”.

Por Radio Provincia afirmó que desde “las conducciones del ATE, tanto provincial, como de las dos seccionales no han defendido lo que tienen que defender, conformaron una mesa técnica que no sirvió para nada porque no modificó en nada en la vida de los trabajadores, tanto de la obra social, como de la caja de jubilación, donde los jubilados siguen cobrando, como siguen cobrando, y a la vez se levantaron en el medio del conflicto”, dijo.Al respecto sostuvo que “tienen una falta de credibilidad muy grande, y uno lo nota cuando va a asambleas, como así también ha pasado con otro tipo de situaciones, por ejemplo van a Río Grande, como sucedió con el acto del día de la lealtad, donde está Bertone, Arcando, y demás, y después salen a decir que van a enfrentar al gobierno, entonces al final lo que hace la conducción del ATE no tiene un grado de coherencia”.Le recordó a Carlos Córdoba que “no le pusieron una pistola en la cabeza para ser secretario General, todo lo contrario, el se postulo, ganó, y ahora tiene que bancar, como lo hacemos todos, pero no puede salir por los medios a decir que no puedo hacer tal o cual cosas porque corro los riesgos que corro, por lo cual hoy por hoy hay que estar a la altura de las circunstancias, y el ATE a nivel provincial de Tierra del Fuego, y a nivel nacional hoy no está saliendo a la calle como tiene que ser, y hablar de todo lo que está sucediendo tanto a nivel nacional, como provincial.Puntualizó que el “sindicato tiene que estar abierto, y tiene que convocar a la gente, pero después no retirarse de la lucha, es por eso que hoy la gente no sale a la calle, hay una falta de credibilidad de la conducción en donde dejan a la gente en el medio del camino”, reprocho hacia la conducción de Carlos Córdoba.Por tal motivo indicó que “desde el ATE aún no presentaron un proyecto referente al aumento de sueldo para el año que viene, están en las mismas condiciones que se encuentran los compañeros de la UOM, si congelan, congelamos a los compañeros estatales, pero ahora me pregunto quien controla a la clase política de la erogación de gastos que tiene, pero es muy fácil decir que no hay plata, cuando el que te lo dice gana 80 ‘lucas’, y al que se lo dice gana 15 ‘lucas’, o sea no estamos en las mismas condiciones de decir que no hay, además de la precarización laboral para aquellos compañeros de los planes”.