El ministro de Gobierno de la provincia, José Luis Álvarez, adelantó que tras la aplicación de la exoneración al secretario general del sindicato docente y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Horacio Catena, se dictarán medidas similares respecto de los otros dirigentes gremiales que se encuentran en situación similar.



Respecto de las exoneraciones, los gremialistas plantearon recursos administrativos y luego judicializaron la decisión a través de un juicio contencioso administrativo que todavía se tramita en la justicia.

Para el SUTEF Catena sigue:

Aciar calificó el decreto de Bertone como “desprolijo” y recordó que “todo empleador tiene la necesidad de pasar por el filtro judicial cuando se despide un trabajador que es dirigente de algún sindicato”.

Álvarez explicó que por una cuestión de “tiempos procesales” los casos de los demás gremialistas se demoraron más en la instancia del juicio de exclusión de tutela sindical, pero que “en los próximos días” se dictarán otros decretos haciendo efectiva la exoneración contra los demás sindicalistas involucrados en la toma de la Casa de Gobierno de 2013.La actual gestión gubernamental, lo que hizo en primera instancia fue “suspender los efectos” de la medida, hasta tanto se tramitara la exclusión de la tutela, que es una protección que tienen los miembros de los sindicatos para no ser despedidos en ocasión de la función que desempeñan.Según afirmó Álvarez, “no es necesario” esperar a la finalización de ese juicio para hacer efectivo el acto equivalente a un despido de la administración pública, porque “existe lo que se llama principio de presunción de legitimidad de los actos administrativos”.No obstante, los abogados del Sutef se mostraron ayer en desacuerdo con ese criterio, y observaron que el Gobierno debería haber aguardado que el concluya el proceso judicial donde se discute si la sanción fue o no razonable.La otra objeción planteada por el gremio es que la quita de la tutela sindical a Catena no se encuentra firme porque aún queda pendiente de resolución un recurso extraordinario Federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.“Para acudir a la Corte Suprema, hace falta contar con un fallo definitivo de un tribunal provincial. Y aquí todavía queda abierta la instancia de la Justicia contencioso administrativa. Por otra parte, en el juicio de tutela se juzga si la sanción fue arbitraria, y no lo fue porque se trató del uso de una facultad disciplinaria basada en un hecho de suma gravedad y que ya había motivado condenas penales”, aseveró el funcionario.Desde esa perspectiva, Álvarez entendió que el dirigente ya no podría presentarse, por ejemplo, como negociador en una instancia paritaria, porque “la primera condición para ser afiliado a un gremio es ser empleado de la actividad. Y Catena ha dejado de serlo”, señaló.Según declaró el abogado del sindicato, Antonio Aciar, Catena podría ser “reinstalado” si así lo determina el juez de la causa contencioso administrativa, e incluso podría ordenarse una devolución de los salarios no percibidos y una indemnización.El letrado aclaró que “estatutariamente (Catena) no deja de ser secretario general (del gremio). Así está aprobado por la autoridad nacional, y su condición sigue vigente pese a la exoneración”, interpretó.