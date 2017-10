El productor rural Daniel Parún expresó su malestar y el de muchos habitantes de la zona rural por el estado de las rutas provinciales. “A Vialidad provincial le hace falta gente capacitada”, es a raíz de que uno de los puentes que cruza la ruta 9 colapsó hace casi dos meses y que aún no fue reparado, Parún enumeró las dificultades que enfrentan los productores rurales por la ausencia de Vialidad Provincial y la falta de mantenimiento de las rutas provinciales.

“increíble lo que pasa” dado que “la gente de Vialidad va al lugar, mira, toma mate y se vuelve”

También aseguró que el problema “no es solo el puente, también lo son las rutas; las alcantarillas” incluso “la ex ruta F estuvo casi intransitable y hoy el barro que se generó con el relleno que tiraron está al costado de la ruta, y hacen lo mínimo porque parece que la Ruta F llega hasta La Vertiente que es dónde la gente tiene casa de fin de semana y realmente la ruta después esta pésima a pesar de que es una de las más transitadas”.

Finalmente se quejó porque “la gente de Vialidad se la pasa tomando mate, no a todos pero muchos están tomando mate y unos pocos trabajan y creen que nos hacen un favor manteniendo la ruta pero en realidad es su trabajo y es increíble esta situación porque esto afecta a mucha gente y a muchos productores”.

Parún explicó que se trata de un problema que ya lleva “dos meses, al mes me puse al contacto con Vialidad para decirles que en la Ruta 18, que es la que se puede entrar por María Cristina, había una alcantarilla que los castores la taparon, como sucede todos los años, se desborda, la ruta se corta y uno tiene que ver como hace para pasar”.Por FM Aire Libre, el productor rural se mostró molesto ante esta situación y calificó de, dijo, al tiempo que aseguró que en lo personal “tengo un trato muy distante con vialidad porque cada vez que se hace un reclamo nunca hay una respuesta y no pasa nada”.Expresó con resignación “no sé de qué manera se puede reclamar para que se tome conciencia de lo que esto provoca para la gente que produce y trabaja en la zona”, se preguntó.Además explicó que “la gente de Estancia Los Cerros que es por dónde pasa el río está peor porque la gente que quiere pasar, saca el alambre, deja el portón abierto, es decir que es un trastorno para todo el mundo y por suerte nadie se cayó al agua o se lastimó”. En su caso personal indicó que “vivo a 90 kilómetros de Río Grande pero para ir a mi casa tengo que hacer 140 kilómetros y otros 140 para volver”.Parún explicó que el puente que colapsó hace dos meses está en “La Estancia Los Cerros que el dueño es Carlos Henninger, que me consta que habló con Vialidad y le dicen que falta una cosa u otra y ya pasaron dos meses y en la zona también tenemos aserraderos que producen”, por lo tanto opinó que a su entender en Vialidad provincial “está faltando gente más capacitada porque siempre pasa lo mismo con las rutas en mal estado y con pozos uno al lado del otro”.