Los concejales Juan Manuel Romano (UCR) y Tomas Bertotto (PRO), manifestaron que el proyecto de Presupuesto 2018 de mas de 3100 millones de pesos (ver)

Con el proyecto de presupuesto presentado se incumplen 12 artículos de la Carta Orgánica y 9 de la ordenanza de Administración Financiera

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas afirmó que “ver el estado actual de la ciudad, el desmejoramiento de los espacios públicos, la falta de infraestructura en algunas materias y la baja importancia que se da al desarrollo de espacios deportivos y educativos impide que asumamos nuestra tarea con una actitud flexible y nos obliga a controlar fuertemente el catálogo de prioridades sobre las cuales se pretenden repartir los fondos, y analizar la racionalización del gasto propuesta”.

“Hay que manejar los fondos con prudencia”:

“El presupuesto municipal tiene más dudas, que certezas” : El concejal Tomás Bertotto entendió que “ante la gran cantidad de dudas, y de ausencia de información respecto del proyecto de presupuesto por 3100 millones de pesos presentado por el Ejecutivo municipal, lo más prolijo hubiera sido devolverlo así como entró”.

El edil radical expresó que “lamentamos que el Ejecutivo Municipal haya pretendido cumplir con esta obligación esencial de manera tan irresponsable, no encontramos el modo de saltear las innumerables omisiones formales de las que adolece el documento que nos ha sido enviado”.“El intendente habla del plan de obra más ambicioso de la historia, y en cuanto a datos sólo tenemos dos hojas en las cuales no se nos brinda información clara sobre financiamiento, equipamiento y plazos”, dijo el concejal.En el presupuesto no hay información suficiente, ni una adecuada clasificación de los pocos datos que contiene, para que puedan ser evaluados técnicamente y encuadrados en el esquema jurídico vigente. “Ninguno de los niveles de análisis (que detallamos en el Dictamen presentado en comisión) fue usado en el documento que se nos remitió. Se pretendió reducir esta tarea a una sumatoria de datos vagos e incompletos que, es lógico afirmar, no podrían siquiera servir para conformar un presupuesto doméstico serio”, manifestó Romano, y continuó diciendo que “este presupuesto sigue el lineamiento de por ejemplo, la veda del acceso al SIAGEF, es el mismo espíritu de negar el acceso a la información, no transparentar ni permitir que se conozca con certeza como se manejan los fondos públicos”.Respecto a la necesidad de manejar los fondos públicos con responsabilidad, Romano dijo que “hay que manejar los fondos con prudencia, considerando que la caja no es infinita, que los anuncios de campaña necesitan un respaldo económico para concretarse, y esto exige priorizar las emergencias y pensar variables que optimicen los servicios y satisfagan las postergadas necesidades de nuestros vecinos, que ya están cansados de reclamar acciones y obras”.“La nota de elevación que acompañó al proyecto de presupuesto parece un doble discurso, es vergonzoso, habla de transparencia y no aporta un solo dato desde el cual verificar las cuentas públicas. Lo más sano, institucional y democrático, es devolver el presupuesto, porque no da cumplimiento a cuestiones básicas que la técnica presupuestaria y la normativa vigente exigen”, finalizó Romano.Además reveló que “el presupuesto una vez presentado tiene que ser esclarecedor, tiene que ser ilustrativo, y bien calculado, pero solamente presentaron cuatro o cinco hojas, y no es claro”. Remarcó que “necesitamos muchísima más información para su estudio porque realmente no sabemos por donde comenzar”. También indicó que “esta semana se definirá el cronograma de análisis del mismo con los distintos funcionarios municipales”.En tal sentido indicó que “si bien la mayoría de los concejales votaron a favor de mantenerlo en comisión, ahora deberán venir todos los funcionarios municipales a esclarecer los números, es decir se genera una situación mucho más desprolija, menos esclarecedor y finalmente será más difícil sacar el presupuesto aprobado este año, pero que por otro lado tiene que ser aprobado a fin de año”.Consideró “desprolijo tener que suplir tanta falta de información con las reuniones de comisión, a pesar de que se puede, pero es más engorroso, desprolijo, va a llevar adelante más tiempo, siendo que nuestra intención era devolverle al Ejecutivo el proyecto de presupuesto tal cual lo presentó, con las observaciones del caso, de forma que lo realicen como lo tienen que realizar, entiendo que una vez que se presenta un presupuesto municipal, que se prepara con mucho tiempo de antelación, por personal idóneo y responsable del área municipal, tiene que presentarse con más certezas, que dudas, y esto es al revés, hay más dudas que certezas, no es claro, y necesitamos muchísima más información”.Además el edil interpretó que la presentación del presupuesto terminó siendo un “formalismo incompleto, la idea es que cuando se presenta un presupuesto la Concejo Deliberante le queden pocas dudas, que sean aclaradas en las reuniones de comisión, pero la realidad es que no tenemos por donde comenzar”, sentenció.