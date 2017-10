Operadores de radio taxis de Ushuaia realizan una medida de fuerza, ya que sostienen que deben estar bajo la órbita de UTEDYC y que aún permanecen encuadrados en el CECU.

El referente de operadores de radio taxis, fue consultado sobre la postura que mantiene ante este reclamo la Asociación de Taxis y contó que “no tienen asidero, ellos aducen que UTEDYC no tenía presencia física en la isla cuando los trabajadores querían afiliarse”.

En contacto con Fm Master’s de Ushuaia, Trentino puntualizó que UTEDYC “cuenta con número de personería gremial, el 309. Somos un gremio de 65 años con personería gremial, ámbito de representación a nivel nacional y único sindicato que agrupa a las asociaciones civiles”.

En diálogo con FM del Sur, Daniel Belbey, operador de taxis, puntualizó que “pedimos lo que corresponde, no queríamos llegar a esto pero venimos hablando con la Asociación de Taxis hace tres meses. Fueron ellos quienes nos arrojaron a esta situación, lamentablemente no nos quedó otra alternativa”.“En eso mienten porque hay asociaciones sin fines de lucro que desde hace quince años están encuadradas. El CECU es Centro de Comercio y esto no es un comercio”, aclaró Belbey.Así lo sostuvo el titular de UTEDYC, Emanuel Trentino al referirse al reclamo que llevan adelante desde hoy a la mañana los operadores de radiotaxis de Ushuaia. Trentino fustigó que “aquí el problema es que los trabajadores todos los meses pierden entre 5 mil pesos de diferencia salarial por la aplicación del Convenio”.“A principio del 2009 intimamos a la Asociación (de Taxis) a aplicar al convenio, hicimos el reclamo, ellos realizaron el encuadre pero no aplicaron el convenio colectivo, ahí se generó una lucha” ya que “una cosa es encuadrar otra aplicar el convenio”, indicó el referente de UTEDYC.Para finalizar, enfatizó que “el reclamo no es de ahora, hace seis años que están agremiados. Los trabajadores agotaron las vías y hace dos años que vienen reclamando por la diferencia salarial por la aplicación de la ley. Hasta plantearon condonar la deuda a la institución y que se aplique la ordenanza”.