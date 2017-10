Continúa el reclamo en el Hospital Regional de Ushuaia del personal del sector mucamas, quienes volvieron a manifestarse ante la falta de respuestas del Gobierno por la escasa cantidad de personal en ese servicio.

“En el turno mañana hay siete personas, en el turno tarde cinco, y en el turno noche hay dos personas para 45 sectores”.

"Hay 14 personas para atender 45 sectores del hospital y no hay ninguna respuesta por parte del Ministerio de Salud", indicó desde ATE, Pamela Atayra.La sindicalista remarcó que, “no es que no hay voluntad de trabajar, es que no dan abasto, los cuerpos no dan para tantas horas de trabajo, hace un mes que estamos esperando una respuesta; en un principio a los cuatro contratados agregados, lo pactado era que se les extienda por más tiempo el contrato, por un tema administrativo se hizo un mes más, pero la prórroga por 6 meses es una promesa pero no está cumplida, no hay nada escrito, ninguna notificación y en ese sentido seguimos esperando”.