Criticas y reclamos para el candidato a diputado nacional por el Gobierno Nacional, Hector "Tito" Stefani, por basar su candidatura en una campaña del silencio y también para la formula del Gobierno Provincial que según los dichos del actual diputado Martin Perez, se inclinaron por realizar una campaña sucia.

La campaña sucia de Bertone-Colazo : “Por el lado del espacio del gobierno provincial está más que claro que han montado una campaña sucia con pocos precedentes en nuestra provincia. No recuerdo haber visto una campaña sucia montada de esta manera, desde las redes sociales y también desde los medios públicos, donde se han dedicarnos a agraviarnos, a atacarnos, a mentir y decir cualquier barbaridad. Nosotros hemos decidido no contestar, nunca han escuchado de mí una palabra de agravio y seguiremos por ese camino. Es una manera respetuosa de dirigirnos al electorado fueguino, que no quiere de ninguna manera el nivel de agresividad que han tenido algunos candidatos para con nosotros”, sostuvo.

“Me sorprende escuchar a algunos empresarios decir que ha bajado el precio de los celulares porque tuvieron la posibilidad de despedir trabajadores en Tierra del Fuego. Esto era imposible de escuchar hace algunos años atrás. Ser peronista hoy es tener una oposición muy clara a las políticas del gobierno nacional y somos nosotros claramente los que vamos a representar fielmente el sentimiento del peronismo fueguino”, subrayó.

El candidato a la reelección por el Frente Ciudadano y Social, reprochó al candidato de Cambiemos, por la “campaña del silencio” que ha encarado, y le reclamó públicamente explicaciones sobre temas centrales que atañen a la provincia.De parte de Stefani, opinó que “se ha dado una campaña de silencio, y estamos esperando que el espacio Cambiemos dé una palabra a los casi siete mil trabajadores que han sido despedidos en Tierra del Fuego, pero todavía no se ha escuchado absolutamente nada de eso. Tampoco se ha escuchado con certeza alguna definición sobre la continuidad de los beneficios promocionales de Tierra del Fuego. Eso nos llena de preocupación, por no saber y vivir con incertidumbre nuestro futuro. Deberían ser más claros con su posicionamiento”, reclamó.Consultado acerca de si ve posibilidad de unir el peronismo en la provincia, dijo que “el tema pasa por lo que cada uno representa dentro del peronismo en Tierra del Fuego. En este espacio está incluido el intendente de Ushuaia, que no ha cambiado un centímetro el posicionamiento político de la campaña de 2015. Seguimos parados en el mismo lugar, con la misma coherencia que tuvimos en ese momento y el electorado nos acompañó en función de esto. Ser peronista hoy, en este contexto, es tener una posición política muy firme con respecto a las políticas de ajuste de Mauricio Macri y a la hora de oponernos a esas políticas, porque han lastimado a Tierra del Fuego y pretenden avanzar en la quita de derechos después de octubre. Han anunciado la reforma laboral, con el aval de ciertos sectores empresariales”, aseguró.El candidato dijo que no está previsto un acto de cierre de campaña, entendiendo que “no corresponde” por la situación de crisis en la provincia. En los dos días que quedan mantendrán reuniones en Tolhuin y Ushuaia y recorrerán toda la provincia, informó.