El hecho se registró sobre calle Forgacz al 1400, donde un automóvil Ford Fiesta, patente OEH 643, el cual era conducido por Esteban Garnero circulaba por la arteria antes mencionada en sentido descendente, cuando a mitad de cuadra, una mujer intentó cruzar la calle. Lo hizo al salir detrás de un automóvil que se encontraba estacionado y sin observar a tiempo la circulación de vehículos por el sector. Esta maniobra no fue advertida por el conductor del automóvil, quien no logró detener la marcha de su rodado y terminó impactando contra la mujer, la cual terminó tirada sobre la carpeta asfáltica.

Personal de la División de Policía Científica se hizo presente en el lugar del accidente, procediendo a realizar el corte parcial de las calles a fin de llevar adelante las pericias accidentológicas de rigor.

Finalmente, desde el nosocomio se informó que la mujer presentaba lesiones leves, siendo identificada como María Barría .

Rápidamente efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, brindando asistencia a la mujer, la cual debió ser trasladada a bordo de una ambulancia hacia el Hospital Regional Río Grande debido a que presentaba dolencias sobre una de sus piernas.Cabe destacar que el accidente no fue de grandes magnitudes, ya que la mujer no sufrió ningún tipo de herida cortante, en tanto que el rodado no presentaba signos de impacto, incluso el conductor aseguró que no transitaba a alta velocidad, ya que lo hacía acompañado de sus hijos menores de edad.