Desde el Ejecutivo Provincial en Conferencia de Prensa del Ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz y el Secretario de Seguridad Ezequiel Murray, salieron a desmentir los propios dichos del Secretario sobre los millonarios gastos reservados (ver)

“por errores propios”

“Es un error que cometimos nosotros, involuntario quizás, por palabras que no tendríamos que haber usado” , sostuvo. “No hay fondos secretos, lo que se hizo fue una compra directa de equipamiento policial. Fue secreto el contenido de la compra, no así los procedimientos, que se realizan bajo el estricto control del Tribunal de Cuentas de la provincia”, subrayó y pidió a la población “que se quede tranquila, porque no existen gastos reservados y la Constitución de la provincia es muy clara en cuanto a gastos reservados sin control”.

Respecto de la denuncia penal radicada por el ex legislador Horacio Miranda a raíz de su paso por la comisión de presupuesto, se puso a disposición de los legisladores y de la justicia: “No tenemos información oficial de ningún tipo de denuncia, pero estamos a disposición cuando la justicia lo solicite. Obviamente es algo político porque la Constitución es muy clara y los gastos reservados son los que no tienen rendición, y no es este caso, sino que es una compra directa donde el contenido es secreto, pero audita el Tribunal de Cuentas. Nosotros no tenemos nada que ver con hacer inteligencia, porque esto está prohibido por la Constitución Nacional. Estamos muy tranquilos e iremos a dar las explicaciones que corresponda”, concluyó.

El jefe de gabinete Leonardo Gorbacz dijo que la confusión fue,ya que, “no hemos podido dar algunas explicaciones que los Legisladores requirieron sobre algunos aspectos del Presupuesto de la Secretaria de Seguridad y en particular del gasto ejecutado en el 2017”.El funcionario advirtió que, “todas esas compras tienen el control del Tribunal de Cuentas”. “La posibilidad de que ciertos gastos del Estado no sean públicos está prevista en la Ley de compras”, indicó y agregó que, “lo que ha ocurrido es que por errores propios, al utilizar las palabras gastos reservados, se generó la duda sobre si había funcionarios que tenían una especie de bolsa de dinero que lo utilizaban para sus propios gastos y después no lo rendían” y aseguró que, “eso no existe”.En tanto Murray dijo que, “como dijo el jefe de gabinete al principio de la conferencia, no usamos las palabras correctasy a partir de ahí se genera una duda, por lo cual el presidente de la comisión decidió suspender la reunión para que podamos llevar toda la documentación aclaratoria”.“En los casos que amerita la situación, como los 17 millones para la compra de equipamiento que necesita la policía para luchar contra delitos complejos, es secreto el contenido de la compra, no así el procedimiento”, explicó.“No existe ningún tipo de gasto en la provincia que no esté auditado por el Tribunal de Cuentas”, remarcó el funcionario.