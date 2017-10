Para el intendente de Rio Grande, Gustavo Melella, “La gente reconoció la nueva política y le dijo chau a la vieja política, esta elección es histórica, haber enfrentado a los gobiernos nacional y provincial”. “La gente nos dijo sí a quienes queremos hacer otra forma de hacer política”, sostuvo un eufórico Melella durante los festejos del triunfo del Frente de Ciudadano y Social.

En medio de su euforia del discurso Melella no dejo en claro si la nueva política la presenta Macri y la vieja política la representa Cristina o solo se refería a nivel provincial. Porque por un lado el intendente dice que la gente dijo chau a la vieja poltica, mientras festejaba de la mano con el mismo diputado Martin Perez, que no solo defiende en la Camara de Diputados el No desafuero del ex ministro Julio De Vido, sino que era el mismo que apoyaba durante la gestion del kirchnerismo los contratos basuras en la industria de Tierra del Fuego.

“En la campaña fuimos gente de paz, nos tuvimos que bancar muchas cosas. Fue quizás la campaña a diputados más duras, nunca vista”, insistió. Evaluó que “la gente acompañó el trabajo de Martín en la Cámara, fue un Diputado que no cambio su discurso, que cuando hubo que defender la industria la defendió y no hizo silencio; cuando hubo que defender la causa Malvinas no se calló, ni negoció. La gente reconoció la gestión de Vuoto en Ushuaia, tan criticado por los medios oficiales injustamente; la gente nos acompañó en Río Grande”.“El haber ganado de esta manera en Río Grande. Haber ganado en la provincia contra el Gobierno nacional, contra el Gobierno provincial, con estructuras nunca antes vista. La gente nos dijo sí a quienes queremos hacer otra forma de hacer política”, reiteró Melella.Recordó que “algunos plebicitaron su gestión, el vecino es consciente de quien está siempre y de quién ésta a veces y esta vez reconoció a los que estamos siempre”, además criticó que en la campaña “ni siquiera se respetó la ley, ni siquiera un fallo judicial y eso también tenemos que leerlo, todos. Pero también es triste que la Justicia haya tanto silencio y que en algunas cosas haya sido cómplice del no cumplimiento de la ley”, lamentó.