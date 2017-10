Desde la Dirección Provincial de Energía (DPE) su presidente, Alejandro Ledesma, denuncio mediaticamente que la Municipalidad de Ushuaia le niega el permiso a la empresa adjudicada para colocar el alumbrado público en calle continuación de Facundo Quiroga que atraviesa las tierras de la Armada. “Vamos a pedir una excepción al Concejo Deliberante”, advirtió el funcionario, aunque no descartó “hacer uso de las vías legales en caso de que se persista con la negativa”. Desde la Municipalidad habrían justificado la negativa sosteniendo que “harán un boulevar” en esa traza y que aún no está terminada la obra.

vamos a presentar un pedido de excepción al Concejo Deliberante para superar lo que pide el municipio y si no es por esa vía haremos las acciones legales

Ledesma fue más duro aún al sostener que “ no saben tapar un pozo y están viendo de qué manera trabar una obra que es para ponerle luz a la gente ” y consideró que “primero deberían dedicarse a arreglar la ciudad y deberían dejarnos trabajar para darle soluciones a la gente”.

Sobre los trabajos que se están realizando dijo que “estamos trabajando con el alumbrado público y hemos cambiado muchas lámparas, hemos trabajado en los playones y hemos puesto electricidad al playón del Bosquecito y en el del barrio Perón para que los chicos puedan jugar en horas de la tarde”.

Ledesma, acusó al Ejectivo de “trabar” la obra de alumbrado público que licitó y ya adjudicó el organismo para colocar luminarias, el funcionario provincial sostuvo que “la avenida que atraviesa la base de la Armada, traza que en su momento fue impulsada por el concejal (Juan Carlos) Pino, está el contrato firmado pero la empresa me ha informado que ha tenido problemas con la municipalidad en cuanto a los permisos para iniciar la obra”. En ese sentido el funcionario agregó que “la empresa quiso comenzar a realizar los pozos para colocar las columnas y la Municipalidad los paró. Me dijeron que es por una cuestión de los postes de cemento, aunque vemos que lo que están buscando es trabar la obra”.Consultado si iban a accionar judicialmente en caso de no poder ejecutar la obra, respondió “seguramente que sí, nosotros necesitamos que la gente tenga luz y que la gente se sienta segura. Nosotros no podemos estar planificando en base a los rumores del municipio, que dicen que van hacer doble avenida con un bulevar en el medio. Bueno, hasta que pase eso, la gente camina por ahí de noche y a oscuras”.Con relación a la instalación de las luminarias Led en el acceso al Aeropuerto, que también fue licitada, Ledesma dijo que “allí ya estuvimos averiguando y es jurisdicción provincial así que vamos a estar iniciando en los próximos días”.También precisó que “hemos colocado luminarias en algunas escaleras y en distintas plazas” y señaló que “en estas semanas vamos a estar arreglando la escalera del Polivalente, donde los chicos pasan por ese sector, si bien la municipalidad tiene que hacer esos trabajos, por una decisión de la gobernadora Bertone los estamos haciendo nosotros”.