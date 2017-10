Intentó abusar a una menor y el padre de la misma le propinó una golpiza, el hecho se produjo en la zona del Parque Industrial de Río Grande, en la interacción de las calles Islas Malvinas y Lugones.

En el lugar, la familia de una menor agredida, esperó al depravado y cuando estaba por actuar le propinaron una fuerte golpiza. El agresor fue atendido por personal sanitario debido a las heridas que tenía.La joven pudo liberarse y fue a su casa. Recién a las 16:30 horas, la menor pudo contarle a la madre que era lo que le había sucedido.Por la falta de respuestas de la Justicia, la familia decidió tomar el toro por las astas. Acompañaron a la menor a tomar el colectivo y aguardaron escondidos por la llegada del hombre, que instantes después llego al lugar.El hombre del cual por el momento no se conoce la identidad que esta acusado de manosear en reiteradas oportunidades a esta joven se encuentra a esta hora internado en el Hospital Regional Río Grande, con lesiones importantes.“La dueña de la panadería nos dijo que si la Policía le pide las cámaras ella se lo dan, pero no podemos estar esperando a la burocracia de la Policía o la Justicia”, dijo una de las tías de la menor, justificando que el padre de la chica decidió tomar el asunto en sus manos.Incluso desde la Comisaría Segunda ya tramitaban si se hacía un procedimiento de flagrancia por las “lesiones”, con la celeridad que no se dio al presunto caso de abuso denunciado por esta familia.