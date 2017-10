Después del papelón en la Legislatura por parte de los funcionarios a cargo de la Secretaria de Seguridad de la Provincia, intentando justificar un millonario gasto que nadie supo explicar para que se uso (ver) confeso que los gastos que se realizaron fueron secretos y destinados a la compra de equipamiento destinado a operaciones de inteligencia , lo cual es aun peor porque estas acciones estarían violando la Ley de Inteligencia Nacional, ya que la Secretaria de Seguridad estaría actuando fuera de la ley, puesto que los únicos gastos secretos y para realizar tareas de investigación son realizados por la Policía Provincial y rendidos al Tribunal de Cuentas, cosa que en este caso no ocurrió. Pero ademas lo llamativo es que entre los gastos supuestamente secretos pusieron ademas una obra publica en Puente Justicia .

“determinados equipamientos que se requieren para las tareas de inteligencia contra el delito complejo”

La Constitución Provincial prohíbe gastos reservados:

cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Estado provincial se mantengan secretas”

Para muchos ya no caben dudas que nos encontramos frente a la posible comisión de varios delitos:

Para la legisladora Urquiza, lo de Murray es un papelón:

Les preguntamos qué tipo de gastos hicieron, porque uno no dejaba de asombrarse, y respondieron que fue obra pública

Gastos secretos reservados, facultad de la Policía:

(ver video)

Ezequiel Murray en declaraciones a la prensa confesó que los fondos reservados fueron utilizados para la compra de. El equipamiento comprado secretamente no es otro que el destinado a las intervenciones telefónicas y de correos electrónicos, con el objetivo de efectuar inteligencia a políticos, periodistas, dirigentes sociales opositores y hasta incluso funcionarios judiciales, lo que constituiría una clara violación a la Ley de Inteligencia Nacional y la propia Constitución Nacional.Murray para justificar los millonarios gastos pretendió ampararse en el incico h) del artículo 18 de la LEY Nº 1015, Régimen General de Contrataciones y Disposiciones Comunes para el Sector Público provincial, que permite la contratación directa “. Este inciso fue incluido en la ley de contrataciones en el marco de las negociaciones por las áreas petroleras y gasiferas, y nunca tuvo como objeto la autorización de la compra en secreto para la Secretaría de Seguridad.Uno violatorio del orden constitucional provincial que prohíbe los “gastos reservados”, la malversación de fondos públicos y finalmente, la violación a la Ley de Inteligencia Nacional.“Cuando llegamos a la planilla con el detalle de gastos, vimos que el crédito original era de 5 millones y tenían imputados y devengados unos 28 millones. Esto no es posible porque, si no hay crédito suficiente, no se puede hacer ni siquiera la imputación preventiva y mucho menos continuar con el trámite”, explicó Urquiza.Indicó que el área recibió “un subsidio de 30 millones por un convenio que aprobó la Legislatura con la ministra Patricia Bullrich, que son fondos para seguridad. Esto aparentemente no lo tenían registrado como crédito, y no se hizo la modificación presupuestaria.”.“No lo pudieron explicar y hablaron de obra pública, pero cuando les preguntamos qué tipo de obra pública hicieron, quedaron todos tartamudeando, se miraban unos a otros, y por eso digo que fue lamentable. El secretario Murray menos que menos pudo explicar absolutamente nada”, reiteró.La legisladora aclaró que en este caso el faltante de dinero sin rendir “es un subsidio no reintegrable, pero todos los recursos que ingresan a la administración pública se tienen que rendir. Yo no podía creer las barbaridades que escuché en esta reunión”.Un ejemplo claro es no poder publicar si, por ejemplo, se le pagó a un informante como parte de la tarea investigativa, y llamativamente el secretario Murray apeló a estos casos para justificarse, complicando más su situación, “porque estos fondos están autorizados por el plenario del Tribunal de Cuentas y se rinden, no es que no los controla nadie. Tienen límites y esos límites los determina la gobernadora todos los años.“Uno es muy respetuoso, pero hay algunos funcionarios que, además de no conocer la historia de nuestra provincia porque son recién llegados, hablan y responden con una soberbia lamentable”, cuestionó.