El ultimo tramo de la campaña electoral y en especial este fin de semana largo fue utilizado para dar rienda suelta al clásico circo electoral de fiestas, actos, cena, show musicales y entrega de regalos aprovechando el día de la madre, el aniversario de Ushuaia, el reconocimiento a los antiguos pobladores de Rio Grande y si había que conseguir captar mas gente, seguro se venia el día que nevó en primavera, el día que hubo viento en Rio Grande y podemos seguir inventando, fiestas para pasar de ser una provincia en emergencia económica, según los propios funcionarios a una provincia que vive de joda, en joda en el sector estatal y en especial en la parte política, los cuales se esmeran por quedar en evidencia que todo vale por un voto y mas cuando se hace con dinero del Estado.

Paella de gratuita nada y de clásica poco

se olvido de mencionar que el supuesto "regalo de la firma", le costo a las arcas municipales, no aumentarle los impuestos a Newsan y dejar a la firma fuera del impuestazo que aplico el Ejecutivo a todos los contribuyentes haciéndole ahorra millones de pesos a la empresa a costa de los contribuyentes

Bertone-Colazo y el votoshow: Del otro de los show se ubico el Ejecutivo Provincial con la gobernadora Bertone que no sabe que hacer para ganar algún voto que acerque a la concejal Colazo a la Camara de Diputados.

Melella a Bertone "Por más que regales cosas o hagas súper shows, la gente vota con mucha conciencia" : Al ser consultado sobre el tramo final de la campaña con vista a las elecciones del próximo 22 de octubre, lamentó que “un sector de la vieja política que creímos que había desaparecido, y que los habíamos desterrado, ahora volvieron a resucitar, y esa forma de hacer política hay que desterrarla”.

La gobernadora Bertone y los intendentes de Ushuaia y Rio Grande, se quejan de la falta de recursos, de que estamos en emergencia económica, de que Nación no le manda plata de que los discriminan, pero solo viendo desde afuera en que mal gastan los recursos y el dinero, quedan en evidencia que no se merecen, ni un centavo de ayuda. Mientras los privados son espectadores de una catarata de show, recitales y un festival de asuetos para que no se trabaje, desde el Estado municipal y provincial viven organizando con dineros públicos eventos políticos disfrazados de homenajes, reconocimientos e incluso como supuestos agradecimientos.La paella sirvio para que los candidatos a diputados nacionales por el Frente que integra La Campora y funcionarios municipales, repartan las porciones a los que concurrieron despues del desfile. Pero quizás el intendente Vuoto quien dijo que el costo de 600 mil pesos de la paella habia sido un regalo de NewSan a la ciudad,a los cuales si le aplicaron el impuestazo, que también casualmente es la misma empresa a la cual se le dio la concesión de la Pista de Patinaje. Por lo cual queda en evidencia que la Paella no fue sin costos al municipio ya la pagamos entre todos con el aumento de los impuestos y ademas aclararle que quizás seria una "clásica paella", si Ushuaia estuviera situada en alguna comunidad de España y no en Argentina.Para eso no tuvo mejor idea que aprovechar el Día de la Madre y organizar un bingo con regalos "para todas y todos", obviamente mas que bingo fue un acto político, donde los presentes estaban mas preocupados por sacar un premio que por la presencia de Bertone y sus candidatos que se paseaban por el lugar intentando convencer a los presentes que son la mejor opción, aunque no dejan en claro si eran la mejor opción para organizar un bingo o para ser electos diputados.Esta vez Bertone, acompañada por los candidatos a diputados y legisladores que actuaron de mozos, organizaron una fiesta a muchos de los mismos antiguos pobladores que hace dos años le quitaron parte de sus jubilaciones impulsando una Emergencia Previsional que aun esta vigente.Incluso aceptar que por un lado los afecten los descuentos de un supuesto Fondo Solidario porque hay una emergencia y por el otro lado, los mismos que dicen que estamos en emergencia gasten millones de pesos en cena-show, bingos, recitales y regalos para intentar conseguir un voto mas para sus candidatos.“Todos tenemos aciertos y errores, nosotros nos equivocamos y mucho también, pero una cosa es equivocarse y otra cosa es la mala intención; o preparar una estructura y un andamiaje desde los medios oficiales y las redes sociales, eso me parece una barbaridad”, afirmó.“La gente está apática con la cuestión política y es entendible, porque les importa que la están pasando mal; que sufren; que no tienen trabajo o que pueden perderlo”, indicó Melella.“Por más que regales cosas o hagas súper shows, gracias a Dios la gente vota con mucha conciencia”, cerró.Porque por mas que no participemos directamente del derroche de recursos, somos los contribuyentes provinciales y municipales los que no solo pagamos toda la joda, sino que ademas somos los que no reclamamos para que esto se corte de una buena vez, quizás la próxima semana pueda ser el momento oportuno para demostrar si el votoshow esta complemente vigente y que la joda sigue indefinidamente o no.