Desde la Policía tuvieron que salir a desmentir un falso audio que circula por los grupos de WhatsApp, donde se advierte a los vecinos sobre una serie de secuestros en la vía pública con el fin de extirpar órganos para su venta en el mercado ilegal.

En el audio se habla de ‘dos autos’ que circulan por las calles secuestrando personas desde la Policía aclararon que “no hay ninguna denuncia presentada” por una situación como la que se describe en el audio que circula en grupos de WhatsApp y además señalaron que “el tráfico de órganos es una cosa compleja, nada sencilla, y mucho menos en una isla”, como para dar credibilidad a esas manifestaciones.

Que dice el audio

Desde la Policía Provincial confirmaron que no hay ningún tipo de denuncia ni hecho registrado al respecto en las comisarías, negando que las situaciones que se difundieron sean verdaderas.

Increíblemente muchas personas no solo comparten esta información sino que incluso alertan a las autoridades al ver vehículos de iguales características a la que en los audios se precisan.También pidieron que dicho audio no se recircule, para evitar difundir esta falsa versión y no generar pánico entre la población.“Ya no se sabe qué pensar con las cosas que hacen, aparentemente es por el tráfico de órganos, si pueden correr la bolilla y la información que me dio mi sobrino, manden los mensajes a todos sus familiares, que tengan cuidado”, termina el mensaje.