Dos hombres identificados como Santiago y Claudio viven a la intemperie y duermen en el Boulevard de la San Martin en Rio Grande y piden una solucion habitacional.

“Estamos pidiendo alguna ayuda estatal porque lo que nos falta es un techo. Nos sacaron de donde estábamos como ya nos habían corrido antes de otro lado. Nos dice la Policía que el Municipio los mandó y que nosotros no podemos estar sobre la avenida San Martín. Nos están tratando como perros y creo que una solución nos tendrían que dar, porque somos dos personas”- reclaman.

Aunque no hay mucha información sobre ellos, de dónde vinieron, o si tienen familia, solo se pudo saber que en algún momento se los ha visto vendiendo sahumerios o pidiendo algún billete para comer y tomar, a quienes hacen trámites en el centro.

“Nos dicen borrachos y vagos, pero un techo nos tienen que dar”, indicaron, estas dos personas que hasta hace unos días atrás, pasaban la noche sobre colchones que acomodaban en el piso del hall de un espacio municipal ubicada en Avenida San Martín, entre Piedrabuena y Belgrano.Entonces, desde el viernes pasado, ambos acordaron dormir con el cielo como único techo y reparo. Sobre el pasto y envueltos en acolchados donados solidariamente por algunos transeúntes, los dos pasan las noches – muy frías por más que ya estemos en primavera – con la compañía de algún perro y el calor que provoca el “tetra” en la garganta.Sobre la solidaridad que les ha manifestado la gente, Santiago y Claudio afirman: “Algunos vecinos nos han alcanzado comida y colchas, pero no es solo eso lo que necesitamos. Estamos a la intemperie. A veces llueve y hace mucho frío. Por más que digan que estamos tomando alcohol, bueno, es una adicción y pedimos que lo entiendan”.“En el albergue municipal no nos reciben. Nos ponen rótulos como que somos borrachos, que no hacemos nada y que le pedimos plata a la gente. La verdad es que nosotros estamos sobreviviendo. Ni el Gobierno, ni la Municipalidad nos da nada”, concluyeron diciendo.