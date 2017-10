El ex legislador provincial y también ex Secretario del Gremio de Camioneros, Luis Del Valle Velázquez, fue denuncia por amenazas luego que en una reunión que mantenía con afiliados al gremio y donde manifestaba sus intenciones de volver al cargo en las próximas elecciones, cuando era increpado duramente por los desmanejos que ocurrieron cuando el se encontraba al frente al gremio, amenazo a uno de los presentes.

Según trascendió, en la reunión Velázquez habría manifestado su intención de volver a la actividad sindical y política; pero los afiliados le enrostraron distintas cuestiones y salieron al cruce de su decisión.

En el video de la reunion se puede ver como son varios los presentes que lo increpan al ex lesgilador que fue condenado por la muerte de un bebe hace unos años.En el video se observa a Velazquez decir: “¿Por qué me chicaneas con eso? Yo fui condenado y no sabés por qué fui condenado”. “A mí no me corras con esas chicanas, guarda. No me corras con esas cosas, porque yo te voy a ir a buscar”; le dijo Velázquez a uno de los presentes en la reunión, quien le recordó la condena que tuvo por la muerte del bebe Mateo Aaron Cano, de seis meses de vida, a quién sacudió fuertemente cuando el ex parlamentario se encontraba alojado en un hotel, junto con el niño y su madre.