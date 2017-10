Beneficiarios del boleto estudiantil gratuito de Ushuaia, denuncian que no pueden recargar el beneficio por un problema entre la Municipalidad y la empresa por falta de renovación con la firma que carga las tarjetas SUBE.

Según averiguaciones, el problema concretamente seria que la Municipalidad no habría renovado el contrato con la empresa que realiza las cargas, por lo cual no dispone del dinero para tal fin.

La gratuidad del boleto estudiantil para todos los niveles esta estipulado por una Ordenanza que se esta incumpliendo y lo mas preocupante es que cuando los alumnos usuarios del beneficio intentan averiguar los motivos y cuando se solucionara, desde la propia municipalidad, indican que no habrá recargas hasta el próximo año.

Por tal motivo desde el municipio se estaría incumpliendo con la Ordenanza Nº 4690 sobre la gratuidad del boleto estudiantil en la ciudad.Alumnos advierten que no pueden tomarse el colectivo porque no les recargan la SUBE. Marcado malestar ante la falta de respuesta del Municipio.En tanto funcionarios de la Dirección de Administración of-the-record- indicaron que "Estaban con un problema de saldo, por lo cual no se ha acreditado todavía. Ademas que se estaba haciendo la renovación del contrato con la empresa que carga las SUBE", aunque oficialmente no dan a conocer los motivos.