Una nueva denuncia ante la Justicia contra la gobernadora Rosana Bertone y el Frente Tierra de Unión por publicitar obras del gobierno provincial como parte de la campaña política. La misma la realizo el apoderado de FORJA y tercer candidato en la lista del Frente Ciudadano y Social, Federico Greve, quien dio a conocer la presentación por utilizar folletería de campaña con imágenes de obras públicas del gobierno.

“La justicia emitió un oficio donde ordenó cesar con esta propaganda proselitista y cesaron. Se supone que esto lo deben haber constatado desde el juzgado. Lo presentamos dos semanas antes de la elección y la orden judicial salió unos días antes. Ahora pudimos constatar en Ushuaia, no en Río Grande, que están haciendo campaña con el CAPS N°8 que hizo la provincia. Entiendo que es folletería vieja, porque de lo contrario se estaría reincidiendo en el delito e incumpliendo una manda judicial. El frente Tierra de Unión lo componen muchos abogados y sería importante tener un poco más de responsabilidad”, reclamó.

La grieta Bertone-Melella:

La posibilidad de diálogo, no obstante, sigue abierta para el gobierno. “Si quieren diálogo no hay más que convocarse y venir a hablar, porque dicen que van a tender un puente para los medios y después no llaman o no hay acciones en consecuencia, y se usan los medios oficiales para atacar la gestión del municipio, para poner vecinos contra vecinos. Eso es estar en la chiquita, es una discusión nimia que no se corresponde con funcionarios maduros que tienen que afrontar la responsabilidad política de dirigir un gobierno”, cuestionó.

Greve radicó una nueva denuncia contra el frente Tierra de Unión, antes de las PASO se había denunciado el reparto de folletos en Río Grande con imágenes del hospital en proyecto. Ahora se repetiría la metodología, pero en Ushuaia y con un centro de salud construido por el gobierno.“Nosotros en agosto hicimos una denuncia penal por el incumplimiento de la ley electoral, por el uso de folletería donde hacían promoción de obras provinciales. Entendíamos que esta es una disparidad de trato entre los frentes. Nosotros formamos parte de Unidad Ciudadana, con el frente Ciudadano y Social que encabeza Martín Pérez, y le hicimos saber a la justicia que había un trato desigual en la elección que se estaba llevando a cabo en las PASO, porque estaban promocionando obras públicas provinciales en una elección nacional”, explicó.Respecto de los pasos a seguir luego de la presentación, dijo que van a “esperar lo que diga el juez, como primera medida supongo que va a dar traslado al fiscal. Queda una semana y media y me hubiese gustado que el fiscal actuara de oficio, pero no pasó. Se ve que a su casa no le llegó el folleto de Ushuaia y no tomó conocimiento, aunque también lo sacamos en los medios. Yo quiero creer en la buena fe de la gente y que acá no hay nada espurio, sino que tiene que ver con falta de conocimiento de la situación, porque si ven ese folleto es idéntico a la opinión del juez respecto del anterior”, afirmó.El abogado afirmó que desde el municipio y el frente “siempre apostamos al diálogo, porque tenemos una idea común, que es la defensa de la ley 19640, la defensa de la soberanía, y el puente se tiene que construir sobre ideas comunes”, pero advirtió que, si desde el gobierno fueguino “no están de acuerdo con defender la 19640 y la soberanía, bienvenida la grieta porque yo voy a estar de este lado. Nunca voy a estar de acuerdo con querer sacar la promoción industrial”, enfatizó.Respecto de la situación social, con una migración de 400 a 500 personas por mes, de las cuales el 70% queda en Río Grande, dijo que “la notamos claramente con la demanda de ayuda social y económica, también en la demanda de trabajo. Yo tengo a cargo un área de personal y a diario llega gente con curriculums porque no tiene trabajo, que fue indemnizada en empresas como BGH hace ocho o nueve meses, no les queda más dinero y todavía no consiguen trabajo”, expresó, atribuyéndolo a las políticas nacionales.