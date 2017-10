Las peores pistas falsas del caso Sofía Herrera: amantes despechados, un secuestro ficticio y un entierro en el patio, asi titulo el diario InFoBae una nota referente a los nueve años desde su desaparición. En este tiempo se verificaron incluso las hipótesis más insólitas, como que se la hubiera llevado un águila o un cóndor.

"En todos estos años se verificaron hasta las hipótesis más insólitas. Y hubo muchas pistas falsas, uno nunca imagina que la gente puede ser tan cruel", dice ella. La causa judicial, que lleva acumuladas 5.000 fojas, no logró develar el misterio. Pasaron 4 jueces, tres fiscales, intervino la policía provincial, el FBI y la Interpol. Y nada. Estas son algunas de la hipótesis y las pistas falsas.

La niña "de los estigmas":

El ave que "roba niños":

El ataque de perros salvajes:

El tráfico de órganos:

Los amantes despechados:

Un secuestro ficticio:

El abuso sexual:

La caída al mar:

Robo de niños:

Un atropello y una huida:

El entierro en el patio de su casa:

La pista del péndulo:

Abducción extraterrestre:

Ese domingo amaneció soleado y sin viento, una excepción para una ciudad como Río Grande, en Tierra del Fuego, en donde sus habitantes estacionan contra el viento para que las ráfagas no les abran las puertas de un chicotazo. María Elena Delgado y su marido habían quedado con un matrimonio amigo en salir a pasar el día al campo sólo si estaba lindo; de lo contrario, pensaban hacer un asado en su casa. Cuando vio el sol de la mañana, María Elena despertó a Sofía y la vistió con un buzo azul francia: eso recomienda en esta zona Defensa Civil para evitar que los chicos se pierdan en la estepa."Yo llevé otra mudita de ropa por si Sofi se mojaba. Al final, terminaron usando esa ropita para que los perros la olieran y salieran a buscarla", cuenta María Elena a Infobae. Habla desde la misma casa en la que vivían los tres, aunque la dinámica de su casa nunca volvió a ser la misma: ahora tienen un policía apostado en la puerta por orden judicial que vigila que una vidente no siga acosándolos. La mujer sostiene que los padres de Sofía son sus asesinos: dice que ellos le pegaron, que "se les fue la mano" y que la enterraron en el patio de su casa.La gesta de una tragedia estaba sucediendo. Sofía tenía 3 años y 8 meses y había sido una hija muy buscada. María Elena había tenido endometriosis, un embarazo ectópico y le habían extirpado una trompa. Por eso Sofía había tardado cinco años en llegar. El jueves se cumplieron 9 años de esa mañana en que la vida se quebró.La directora de un colegio de Mendoza denunció que tenía una alumna que hacía escuela domiciliaria y que, para ella, era Sofía. "Era idéntica, yo misma viajé a verla. Su documento decía que había nacido dos meses antes que Sofi y todo lo que la rodeaba era rarísimo. Los padres decían que era una nena iluminada y que tenía los estigmas de Jesús, que son niños a los que supuestamente le sangran las manos y los pies, como si tuviera los clavos de Jesús. Por eso la nena hacía escuela domiciliaria: que no fuera a la escuela aumentaba las sospechas". La Justicia viajó: las huellas dactilares indicaron que no era Sofía."Los perros cimarrones son perros salvajes que hacen destrozos todos los años con las ovejas y los corderos. También se evaluó que la hubieran atacado, pero concluyeron que era imposible porque nosotros tendríamos que haber escuchado gritos o haber visto el movimiento. Se buscó con perros entrenados en búsqueda de cadáveres en el lugar y deberían haber encontrado al menos un rastro de sangre"."Hubo dos denuncias así. Una vino de un hombre de Salta que denunció que a Sofi la tenía su ex novia. Se investigó hasta que se descubrió que el tipo tenía una relación con una mujer de San Juan y, cuando la relación terminó, denunció que la mujer tenía a Sofía". Hubo otra pista falsa similar en Ushuaia: un hombre que salía con una mujer casada y, para quedarse con la mujer, denunció que el marido tenía algo que ver en la desaparición de Sofía.Hubo otro llamado en el que una voz masculina, del otro lado, les dijo que tenía a la nena y que en ese momento le estaban bajando la bombacha. Rastreando la llamada, los investigadores descubrieron que eran llamados desde la cárcel hechos con el fin de cobrar la recompensa que, hace poco, se elevó a 1.500.000 pesos."Es lo que yo creo, porque nunca se encontró un sólo rastro, a pesar de que trajeron perros de Buenos Aires y de Mendoza". Los perros siempre se quedaron quietos en un punto del alambrado, lo que le hace creer que alguien frenó un auto, levantó a Sofía y se la llevó y que, por eso, está viva. Se investigó a la gente que había atravesado la frontera en esos días y tampoco llegaron a nada. Otra duda es si podrían haberla cargado en un crucero de los que llegan a Ushuaia en esa época.La versión fue instalada por una vidente. "Les hizo creer a todos que la matamos y que la veía enterrada frente a una puerta balcón, debajo de un piso de cemento. Dijo que yo era prostituta y que Fabián tenía antecedentes policiales y armó grupos de Facebook que llegaron a tener más de 17.000 amigos". Elena la denunció (en junio la vidente se encadenó a metros de su casa) y un perito psiquiátrico determinó que padece psicosis, que no comprende la criminalidad de sus actos y la declaró inimputable. De todos modos, el mes pasado y por pedido de un periodista, los Herrera accedieron a excavar frente a las cámaras en el patio de su casa. No había nada."Era absurdo pero a falta de indicios terminás creyendo en todo. Un conocido que siempre va a pescar por esa zona nos dijo que solía ver ovnis y luces misteriosas. Por supuesto que eso no se podía verificar pero cuando no sabés nada todo te parece posible", explica."Ese es el mayor miedo que tengo, que si la encuentro no me reconozca. Sofí no tenía ni 4 años cuando desapareció. Me han dicho que es una edad en la que los chicos se adaptan fácilmente a los cambios. Puede ser que esté en otra casa y ya no recuerde que tuvo otra vida y otra familia. Sería muy duro si pasara eso pero, a la vez, reencontrarme con ella sería la alegría más grande de mi vida", dice su mamá. Si está con vida, en tres meses Sofía Herrera cumplirá 13 años.