Los empleados del Banco Tierra del Fuego se declararon en estado de alerta y movilización desde el próximo martes, cuando se retome la actividad, definirían medidas conjuntas de no haber respuesta del Directorio. Reclaman el cumplimiento de un acta firmada en 2016, luego del conflicto por la aprobación del paquete de leyes de enero. También confirmó la posible compra de un edificio en la ciudad de Buenos Aires por parte del BTF por cien millones de pesos.

Sobre las versiones de compra de un edificio en Buenos Aires que pertenece a otro banco, ubicado al lado de la sucursal actual, con una inversión de cien millones de pesos, dijo estar al tanto de la noticia : “Estamos viendo cómo se termina de cerrar la operación y se pedirán las explicaciones del caso. La suma se aproxima a cien millones y obviamente es muy abultada. Estamos tratando el tema más que nada por el personal y creemos que es totalmente innecesario, dado que estamos en una supuesta emergencia económica provincial, y se dan el lujo de destinar ese monto tan abultado. Me parece un despropósito”, calificó.

Viernes sin Bancos en Tierra del Fuego: Durante el día de hoy no habrá actividad bancaria en Tierra del Fuego, ya que durante la jornada del miércoles 11 la totalidad de los bancos privados que operan en Tierra del Fuego resolvieron, tal lo habían dispuesto el martes el BTF y el Nación, adherir al asueto administrativo provincial decretado para la presente jornada por el Ejecutivo provincial.

El delegado de los trabajadores del banco Tierra del Fuego en Rio Grande, Federico Nievas, dio a conocer la decisión de declararse en estado de alerta y movilización, transcurrido más de un año de la firma de un acta con una serie de puntos, sin ninguna respuesta.Recordó que había un acuerdo firmado “en enero de 2016, cuando inició toda la problemática con los empleados públicos y no quedamos afuera los empleados bancarios”, tras la aprobación del paquete de leyes.Entre los puntos pedían la incorporación a planta de los contratados, pero “los empleados que estaban contratados, siguen contratados, y no hubo avances significativos, por eso planteamos el alerta y movilización para ver si podemos llegar a alguna negociación o acuerdo, porque por las vías internas no pudimos ni siquiera tener una reunión formal con el presidente o parte del Directorio”, sostuvo.“La ley deja bien claro que mientras dure la emergencia no vamos a recibir esa suma. Tampoco quedamos ajenos a ninguna de las medidas que tomó el gobierno contra la administración pública, entre ellas los descuentos por el fondo solidario.”, subrayó.En cuanto a los pasos a seguir, habrápara definirlo, “si no hay ningún llamado del Directorio. El fin de semana vamos a estar en contacto con nuestros compañeros de Ushuaia y vamos a ver qué medidas vamos a tomar el martes para resolver esta situación, en tanto no tengamos ninguna respuesta. No hemos recibido nada, y no hablo solamente de dinero, sino que no hubo solución a ninguno de los reclamos que presentamos. Tampoco vemos voluntad para tratar de resolver esto y beneficiar a los empleados del banco. No se ve voluntad del Directorio de terminar con este conflicto”, dijo, sobre un reclamo que se extiende a los 300 empleados entre todas las sucursales del país.