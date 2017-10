Durante la conferencia de prensa brindada por los gobernadores Bertone y Urtubey de Salta, este ultimo dijo que la ex presidente Cristina Fernandez esta fuera del peronismo, en tanto la mandataria fueguina no dudó en afirmar que el mandatario salteño “es claramente uno de los presidenciables de la Argentina” y que “para mí, es un honor como justicialista tener en las filas de nuestro partido a alguien con su trayectoria, templanza y coraje”.

Por su parte, Urtubey confirmó que “nosotros estamos trabajando junto a Rosana y a otros gobernadores en generar condiciones para que a la Argentina le vaya bien” y en ese marco elogió la realización del Foro de Inversiones por tratarse “del primero que se realiza fuera de Buenos Aires y para nosotros es importantísimo atraer inversiones, y esto nos va a generar condiciones para que esas inversiones lleguen”.

Elecciones de medio término: “lo que queremos es que nuestros representantes se ocupen de los temas de sus provincias”: El Gobernador salteño consideró un error “importar a nuestras tierras los debates que hacen en Buenos Aires” siendo que “en Salta, como también en Tierra del Fuego, lo que queremos es que nuestros representantes se ocupen de los temas de sus provincias, más allá de las grandes discusiones”.

Por un nuevo Peronismo “institucionalizado, moderno, republicano y democrático”

“como peronistas tenemos que interpretar la fragmentación que vive la sociedad”

Bertone valoró “la visión que tiene Juan Manuel de su provincia y de la Argentina en general, y para nosotros es muy importante escucharlo”“Todo este trabajo que hacemos, lo que busca es que la Argentina pueda despegar en serio” agregó Urtubey, y en ese contexto “queremos ser honestos: tenemos una representación política y vamos a trabajar para que en dos años podamos ser una alternativa que aún no tiene nombre propio. Primero debemos construir el espacio y al final, el mejor de nosotros deberá competir”.Acerca de la relación que mantienen los gobernadores peronistas con el Ejecutivo nacional, el Mandatario reconoció que “nosotros tenemos una buena relación, con un gobierno nacional que tomó la decisión de conversar y nosotros que colaboramos con esa forma de entender la Argentina. Ahora hay que lograr que eso se transforme en un éxito para la gente, en términos de calidad de vida y de condiciones que todavía están pendientes en la Argentina”.“A mí me encantaría tener representantes que vayan al Congreso a hacer gestiones para que a mi provincia le vaya mejor. Lo demás, es una discusión que la vemos por la tele, con matices de espectáculo” sostuvo.“Pero si ponemos primero el carro y detrás los caballos, nadie quiere estar” advirtió, y recordó que en el 2015 “ganamos en algunas provincias y perdimos en otras, básicamente donde el Peronismo no entendió el mensaje de la gente y pretendió ir contraculturalmente; porque la sociedad no se va a dejar llevar por la decisión de los dirigentes. Por eso digo que hay que ir a procesos de mayor democratización”.En ese sentido reconoció que “hasta que nosotros no podamos, nuevamente representar a toda esa fragmentación que tenemos en la sociedad, va a ser difícil que avancemos; por eso, como dice Juan Manuel, tenemos que buscar la manera de poder llegar a todos nuevamente”, indico.