Después de conocer que "su" candidata a diputada nacional, la concejal Laura Colazo salia tercera y cómoda en la elección quedando afuera de los dos lugares que disputaban para ingresar a la Camara Baja, la gobernadora gobernadora culpo por el magro resultado a la disputa nacional señalando “quisimos llevar una alternativa local a la polarización nacional”. “La gente vio a Macri en Stefani y a Cristina en Pérez, y así voto”. Increíblemente a pesar de exponerse constantemente en campaña y vincular a Colazo con su gobierno, Bertone dijo que el proceso eleccionario no fue un plebiscito de su gestión.

Se vienen los cambios en el Gabinete:

Las primeras voces off-the-record en despegarse de la derrota fueron el vicegobernador, Juan Carlos Arcando y las legisladoras Miriam Martinez y Andrea Freites quienes dijeron que antes de una extra partidaria como Colazo preferían a un candidato hombre de Rio Grande del peronismo pero apoyaron la elección y la apuesta de Bertone por la concejal de Rio Grande, dejando en evidencia que internamente ya las divisiones se hacen cada vez mas evidentes en el oficialismo provincial.

No le alcanzo los millonarios gastos en publicidad, en regalos, en reconocimientos ni siquiera para un segundo lugar y Bertone acompañada por la misma gente que rodeaba a la ex gobernadora Fabiana Rios parece encaminarse al mismo destino político y electoral.

En un local partidario en el centro de Río Grande Bertone encabezó una improvisada conferencia de prensa junto a Laura Colazo y todo el gabinete provincial, en el que reconocieron el tercer puesto en el comicio.En ese sentido consideró que “tenemos una buena gestión, de hecho la gente lo reconoce”, aseguró, señalando de manera implícita que no consideró al comicio un plebiscito del actual Gobierno.La mandataria fue consultada respecto de cambios en el gabinete, “esto no es una cuestión estática, cambios siempre tiene que haber propios de quien quiere mejorar las cosas, uno tiene que tener ductilidad, saber escuchar, yo creo que trabajamos mucho para esta elección, nosotros logramos subir con votos mas propios, subimos alrededor de siete puntos pero eso no alcanzó ante el grado de polarización, pero si en algún momento hay que hacer un cambio, tengan la plena seguridad que lo voy a hacer”, concluyó.Este lunes Bertone convoco a una reunión de gabinete en el Centro Cultural Yaganes de Río Grande y no se descarta que podrían producirse en breve cambios en el Gabinete, donde son varios los que después de la derrota tienen los días contados.Muchos ven esta derrota de Bertone como la oportunidad de despegarse definitivamente de la gobernadora y la mandataria sabe que dentro de su Gabinete hay muchos que directamente están jugando en contra de sus aspiraciones políticas y son un lastre para una gestión, que demostró que aposto a la fiesta, el derroche y a las viejas usanzas electorales, cuando pregona a los cuatros vientos que estamos en emergencia económica.