Los últimos instantes de la campaña electoral donde se elegirán dos diputados nacionales por Tierra del Fuego, da para cualquier cosa con tal de ganar un "votito" mas y se puede ver desde actuales diputados que quieren mostrar lo que en cuatro años de calentar la banca nunca hicieron, hasta el caso de la propia gobernadora que desesperada junto a sus funcionarios para instalar a su candidata en el Congreso apelan a criticar a sus actuales aliados políticos y electorales de manera mediática, mientras sus funcionarios corren a Nación para aplaudir cada decisión nacional, aunque vaya contra los intereses provinciales y de sus habitantes.

Soy fanática del peronismo

En particular apuntó contra el presidente Macri por alimentar esta grieta y utilizar la interna del PJ

En ese plan esta la gobernadora Rosana Bertone que sorpresivamente le pidió al presidente Macri que se ponga “por encima” de la interna peronista y lo cuestionó por entrometerse y alimentar la grieta, en función de un beneficio electoral porque “quizás sirva para ganar elecciones”, pero espera Bertone que después del domingo se comience a salir de “este atolladero” que mantiene dividido el país, por el bien de la Argentina.“Primero, a mí como a Argentina no me gustan la divisiones; y segundo, me siento mal porque he acompañado a Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y la verdad que yo hubiera tenido otra actitud desde el día cero, desde entregarle el mando al presidente como corresponde, hasta tener otra actitud de oposición”, señaló, con críticas al cristinismo.“Invito a que nosotros sigamos pensando en los problemas que tenemos que resolver nosotros. Pido que hagan esa reflexión., pero no hay que mezclar las cosas. Una cosa es el trabajo que quiero llevar adelante y otra cosa es mi ideología. Ojalá que haya una mayoría para un lado o para el otro, pero tenemos que salir de la grieta, porque sino la grieta nos lleva a todos adentro, nos chupa a todos”, advirtió.“El Presidente no está para pelearse con el partido peronista, los peronistas ya nos peleamos entre nosotros; él tiene que trascender a los partidos, es el presidente de un país y tiene que estar por encima de la mediocridad de las discusiones estériles”, reprochó.