Un sujeto identificado como Claudio Marcelo Gómez el cual había sido detenido en marzo pasado y llevado a Juicio esta semana luego de asestarle un golpe de puño a su mujer y fracturarle el maxilar en un caso de violencia de genero que se lleva adelante en los Tribunales del Distrito Judicial Norte tuvo un giro inesperado, después que antes los magistrados y la Fiscal tanto la victima como el agresor sostuvieron que quieren seguir adelante con la relación.

Desde este Martes, el acusado Claudio Marcelo Gómez , enfrenta un juicio oral ante el Tribunal de Río Grande, en un caso que resulta difícil, de acuerdo a lo explicado por la fiscal Verónica Marchisio, quien en contacto con los medios de prensa, indicó que tanto el agresor como la victima quieren volver a mantener la relación, dando por superado el grave hecho que ocurrió hace casi siete meses atrás.

La doctora Marchisio dijo que “en cuestión de género, la Mediación o la Suspensión de Juicio a Prueba no son aplicables, de acuerdo a la reglamentación del Jefe de los Fiscales, el doctor (Oscar) Fappiano, por lo tanto no pueden ser derivados a otra instancia que el juicio y la otra alternativa es la omisión de debate, donde también se dicta una condena”.

Todo se inicio cuando en marzo una pareja terminó una fuerte discusión de la peor manera, ya que la mujer recibió un violento golpe en el rostro que le ocasionó la fractura del maxilar, por la cual debió ser internada de urgencia y llevar adelante un tratamiento de meses para poder recuperarse, en un hecho que fue calificado como violencia de género y la Fiscalía de Río Grande llevó adelante el protocolo que reglamentaria debe cumplir.La fiscal dijo que la denuncia del hecho no fue radicada por la víctima, sino que surgió cuando la mujer ingreso al Hospital Regional Río Grande, para ser asistida por la grave herida que presentaba en el rostro. Allí, la hija mayor de la pareja hizo la denuncia ante la Policía de lo sucedido, a partir de lo cual se activó el procedimiento judicial, con la intervención de un Juez y de la Fiscalía.La Fiscal del caso dijo que la agresión fue un “hecho aislado”, y que durante todos estos meses, desde que sucedió el caso a la fecha, “se ha dado el espacio a la victima para que sepa de la gravedad del hecho y los derechos que le asisten como víctima”. Además explicó que en los casos como éstos, no pueden ser derivados a otras instancias que no sean un juicio oral o la omisión de debate.