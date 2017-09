El intendente Vuoto anuncio una inversión supera los 357 millones de pesos para repavimentar calles. “En esta temporada a los pozos los vamos a tapar”, el plan de reconstrucción vial comprenderá más de 270 cuadras.

Vuoto pidió a la ciudadanía tener paciencia porque los trabajos harán que la ciudad este prácticamente sitiada “porque es la única forma de hacerlo” y subrayó que “en esta temporada a los pozos los vamos a tapar”.

Como de costumbre culpo a la gestión Sciurano:

Somos funcionarios públicos y debemos servir a los otros. Que sigan con ese compromiso, que abracen escuchen y contengan

Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento a los trabajadores del volante (tanto taxistas como remiseros), por “la paciencia que han tenido, comprenden la situación heredada y tuvieron suficiente paciencia para dejarnos trabajar”.

Nos hicimos cargo, porque pusimos el pecho

nada ni nadie nos va a hacer arrodillar

Fiel a su estilo grandilocuente el mandatario en conferencia de prensa dijo que es “la obra vial más importante en la historia de Ushuaia”, que se hará con recursos propios de la Municipalidad y que comenzará en octubre y se extenderá hasta abril, aproximadamente, de acuerdo a la planificación realizada.Señalo que “en 8 años se hicieron 400 cuadras y nosotros en una temporada vamos a hacer más de 270”, para dimensionar el plan de obra encarado y agradeció especialmente a los ingenieros, arquitectos y a los integrantes del laboratorio municipal por la “enorme responsabilidad asumida”.En otra parte de su alocución ante la prensa, el Intendente pidió a todos los integrantes de su gabinete que “mantengan conducta de salir al barrio. Dejar los escritorios y salir a abrazar a la gente.”.“Este año y medio ha sido muy complicado para la República Argentina, hacemos un plan con recursos propios y esto es hacerse cargo.”, dijo el Intendente, quien advirtió que “, porque me he dado cuenta que a esta Municipalidad le faltan muchas cosas, recursos herramientas maquinas viales, arreglar centros comunitarios, pero no le falta alma y corazón, pongan todo compañeras y compañeros”, fue la arenga final que hizo el Intendente.