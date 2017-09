El Concejal de Ushuaia, Tomás Bertotto (PRO), manifestó que Agrotecnica Fueguina es un cáncer para la ciudad y remitió un proyecto de resolución solicitando que el Municipio informe sobre la distribución del servicio de recolección de residuos de toda la ciudad como así también sobre las empresas que prestan esos servicios y sus contratos.

“Siendo Agrotécnica Fueguina la principal empresa que presta el servicio de recolección de residuos, es inadmisible aceptar que no puede hacer frente al contrato porque el invierno no se los permite, como manifestó días atrás el apoderado de la empresa en un medio de comunicación radial” indicó el concejal del PRO.

Salieron a limpiar despues del pedido de informe:

El pedido sucede ante “muchas consultas y denuncias de los vecinos por el estado deplorable en el que se encuentran algunos barrios de la ciudad donde la basura y los escombros se convierten en focos de infecciones y potencial peligro para los vecinos”, dijo el edil.El edil asumió que “hay una serie de cuestiones que se van sumando y generan la realidad que tenemos hoy de la ciudad tan sucia, tan desprolija y con tantos residuos desparramados por las calles” y siguió “nosotros entendemos que es responsabilidad de las empresas que deben cumplir el contrato y del municipio debe hacer lo necesario para que se cumpla lo establecido”.En este sentido, Bertotto insistió en que “la responsabilidad ulterior de que todo funcione como se debe, siempre la tiene la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Ushuaia. “Si uno no controla, no verifica y no exige, muy probablemente las empresas no cumplan sus responsabilidades” insistió Bertotto.Desde la Municipalida luego del pedido de informe se envio una gacetilla de prensa la cual indica: Agrotécnica Fueguina y empleados municipales comenzaron con un operativo de limpieza en las calles del centro continuará este martes en la zona comprendida entre las calles Prefectura Naval, Yaganes, Magallanes y Onas.Viernes y sábado realizarán el trabajo de barrido en la zona comprendida entre la calle Vernet, Onas, Magallanes y Pontón Río Negro.“Todas las calles asfaltadas serán barridas de acuerdo al cronograma que se dará a conocer y desde la Municipalidad vamos a trabajar de manera conjunta con Agrotécnica con los equipos de Servicios Públicos y de Medio Ambiente”, expresó el secretario de Medio Ambiente, Damián de Marco.La Municipalidad informará, en los próximos días, el cronograma de la semana entrante.