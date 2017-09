Una pareja fueguina Yanina Gutiérrez y Matías Graf transita un embarazo sin precedentes en el país esperan gemelos y mellizos a la vez.

En el país no hay registros de un caso similar.

En julio se enteraron de que serán padres por primera vez. Pero el mismo día el médico les comunicó también una novedad que haría de su embarazo un caso sin precedentes: tras someterse a la ecografía, el obstetra les dijo que esperan gemelos y mellizos a la vez. La ecografía permitió observar que en el vientre de la madre hay tres bolsas. Una alberga a los gemelos y las otras dos, a los mellizos. “Es muy loco porque de ser dos pasamos a ser seis”, señaló la mujer, y resaltó: “Estamos felices. Yo veía tres bolsitas, pero como es la primera vez que transitamos esto, no sabíamos de qué se trataba, por eso nos quedamos callados”.La mujer nació en Santiago del Estero pero vive en Tierra del Fuego desde los tres meses, mientras que su marido reside en la isla desde hace 14 años. Ambos son empleados metalúrgicos y de hecho se conocieron trabajando en Radio Victoria Fueguina, la empresa electrónica donde ella se desempeña desde hace más de una década.El tema de la vivienda será un asunto a resolver, porque cuando nazcan las criaturas van a necesitar otra casa “y en un lugar accesible y confortable para poder cuidarlos a todos”, señaló.“Estoy embarazada de tres meses y una semana. Estamos tramitando con la obra social la derivación a Buenos Aires para poder atendernos en un lugar especializado. Queríamos que nuestros hijos fueran fueguinos pero no va a poder ser. Seguramente iremos a un hotel un tiempo o a un departamento hasta que los chicos nazcan”, describió Yanina.“La verdad es que vamos a necesitar ayuda. Tenemos buenos empleos pero no un lugar donde vivir. Los alquileres son caros y atender a cuatro bebés juntos será sin dudas un gran esfuerzo”, reconoce la futura mamá de los gemelos y los mellizos más australes del mundo.“es muy fuerte. Me doy cuenta que dentro de mi panza va creciendo de a poco toda una familia entera y es imposible no emocionarse ni pedirle fuerza a Dios, para que todo salga bien”.Matías, a su turno, comentó que el embarazo es de riesgo y que los bebés nacerían apenas con seis meses de gestación. De hecho la próxima semana viajan a Avellaneda para que Yanina se atienda en un hospital y siga con el proceso de la mejor manera. Luego de la última ecografía el médico les dijo que uno de los gemelos corre riesgo de vida, porque no llegó a desarrollarse del todo.Su panza parece la de una embarazada de cinco meses. Pero el sábado Yanina recién entró al tercer mes. Madre primeriza, la mujer no hizo ningún tratamiento de fertilización ni buscó quedar embarazada después de sólo un año de noviazgo con Matías Graf.Aunque sí trascendieron dos casos de cuatrillizos sin fertilización asistida, no tenían estas características. Fueron ambos en Mar del Plata: las cuatrillizas Landaburo, en 2011, y, el primero, en 1980, con los dos bebés y las dos bebas Arnau.