Los Concejales de Ushuaia aprobaron el pedido del Ejecutivo de pagar deudas con la empresa Hormix S.A con la entrega de tierras fiscales. Recordemos que el concejal Garramuño había presentado una denuncia por irregularidades (ver)

A principio de mes el concejal del Movimiento Popular Fueguino habia realizado una presentación en la Sindicatura Municipal en la cual deja constancia las irregularidades detectadas por el uso de bienes municipales en este caso de terrenos, que lleva adelante la empresa Hormix.

Desde el oficialismo el concejal Juan Carlos Pino (FPV) remarcó que “a veces hay que tomar decisiones críticas, pero entendemos que hoy el municipio quiere pagar sus deudas pero también poder reparar las calles de la ciudad y esta es una de las alternativas que el municipio encontró”.Por su parte el concejal Ricardo Garramuño (MPF) detalló que su voto por la negativa responde a que “en primera instancia es un bien municipal que nos pertenece a todos, además el Código Civil de la Nación en el artículo 91 no habla del pago de deuda por terreno, como así tampoco la ordenanza municipal de administración financiera se refiere a este tipo de casos, porque refiere a las desafectaciones y compensaciones de predios”, argumentó.En la nota presentada a la Sindicatura se deja constancia que se solicitó al Ejecutivo Municipal un informe referido al traslado de neumáticos fuera de uso desde el predio propiedad del Municipio identificado catastralmente como F-1-5a, hacia la cantera municipal. La cual tuvo como respuesta del Ejecutivo, que en el marco del convenio de uso, conservación y custodia entre el municipio y la firma Hormix SA, esta asumió la responsabilidad de trasladar las cubiertas en desuso hasta la zona de la ex cantera del Río Pipo.En el mismo contexto puntualizó que “en la cláusula decima del mismo convenio se fija un canon de uso que debía pagar la empresa, por lo cual es necesario determinar si la Municipalidad activó los mecanismos contables para recibir el pago del canon, como así también, si a la fecha se efectuó el pago establecido de alguna mensualidad”.Igual situación irregular debe determinarse con el alambrado perimetral y portón existente, cuya construcción está prevista en el convenio que no hasta ese momento no habia sido ratificado por el Concejo pero que ya estaba arreglado entre el Ejecutivo Municipal y los Concejales del megabloque oficialista para entregar las tierras municipales a la empresa.