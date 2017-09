El concejal de la UCR, Juan Manuel Romano, amaga con irse de la Union Civica Radical, indicando que “No me voy a quedar en un lugar donde no me quieren” y ademas dio a entender que Federico Sciurano debería bajarse de las elecciones a diputado nacional. Recordemos que la renuncia del ex intendente es casi un hecho (ver)

“El cornudo de la película”:

Reunión con Laura Colazo: Consultado sobre la posibilidad que desde la UCR le haya molestado la reunión con mantuvo con la concejal de Río Grande y candidata a diputada por el gobierno de la provincia, Laura Colazo, comentó que, “a mí me encantó” y advirtió que, “si les molestó lo lamento mucho, a mí no me molesta cuando se juntan con gente “.

UNIRTDF se hunde: Por ultimo Romano se refirió a la situación de UNIR TDF y afirmó que luego de las PASO, “no he tenido ninguna charla con él (Sciurano) ni con Oscar (Rubinos)” pero consideró que, “es momento de darle una vuelta de timón a la cuestión”

“Yo si me postulo a algo es para ganar, cualquiera sabe que las condiciones para ganar no están dadas”, sostuvo Romano, que además confirmó que se encuentra fuera del círculo íntimo de Sciurano, a pesar de que entabla con él una amistad hace años.“Federico (por Sciurano) es un amigo, le he dejado gran parte de mi vida; he sacrificado a mi familia por su carrera política”, lamentó el concejal de Ushuaia, quien recordó: “Soy radical, me afilié por Federico Sciurano”.“Nunca se interesaron por mí”, aseguró Romano, quien manifestó que, “hará seis meses que no hablo con un radical”.“No me voy a quedar en un lugar donde no me quieren”, subrayó y destacó la figura de Ricardo Garramuño y Héctor Stefani. “Garra (Sic) es una gran persona y lo aprecio mucho”, indicó y sobre Stefani, declaró que, “soy opuesto a las políticas que se llevan adelante a través de Cambiemos en la Provincia. No a Stefani”.“No hemos sabido leer ciertas cosas o darnos cuenta y lo peor que nos puede pasar es que no sepamos reconocer eso y no entender cuál es el rol que debemos asumir después de la PASO”, explicó.En cuanto a la posibilidad de continuidad en la carrera a la diputación por parte de Federico Sciurano, opinó que, “si seguís es para ganar”, indico dejando en claro que la opción mas valida es que ex intendente se baje de la candidatura.