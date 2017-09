En medio de rumores sobre su renuncia a ser candidato a diputado nacional por Unir-TDF en las próximas elecciones, el ex intendente de Ushuaia, Federico Sciurano lejos de salir a negar la informacion que lo da como renunciante a participar en Octubre, salio a diferenciarse de La Campora y en especial del candidato Martin Perez al negar tener "una mirada en común" con ese sector, tal como lo menciono el actual diputado.

Afirmando que “en ese camino de la gestión actual la ciudad de Ushuaia quedó olvidada, rota, sin planificación, limpieza ni obras. No puedo coincidir con ese sector – al que pertenece Pérez- de ninguna manera”.

Recordemos que el actual diputado por el Frente Para la Victoria, Martin Perez en las ultimas horas y ante el rumor de la renuncia de la formula Sciurano-Boyadjian salio rápidamente a intentar captar parte del electorado que voto al ex intendente y manifestó tener coincidencias con la formula de Unir-TDF, ya que dijo compartir convicciones políticas con la actual Senadora del MPF, en torno a la discrepancia con el accionar del gobierno de Mauricio Macri. Lo que fue rapidamente desmentido por el propio Sciurano.

Sciurano indico “Tengo muchas diferencias con la actual gestión municipal de Vuoto, que es la que acompaña a Martin Pérez. Esa es una primera incompatibilidad, ya que se encargaron de abandonar obras que había en Ushuaia, dedicándose solo a pagar sueldos y aumentar la planta política”, dijo el referente radical.El ex intendente durante ocho años dijo que “el país necesita otra mirada y otro camino del que dejó el kirchnerismo. Ese es el desafío y el trabajo que tenemos por delante, que la Argentina y Tierra del Fuego puedan unificar esfuerzos aprendiendo de los errores del pasado y superando una etapa muy difícil y controvertida que vivió nuestro país y que hoy la mayoría de los argentinos queremos superar, teniendo expectativa y esperanza que vamos a salir adelante construyendo una provincia y un país mejor”.Aunque esta gacetilla de prensa enviada por el sector que representa al ex intendente dejo mas incógnitas que certezas ya según desde la óptica que se mire este acercamiento al PRO no hace mas que reforzar los rumores sobre su posible renuncia a la candidatura, luego de una reunión en Buenos Aires en el Ministerio del Interior por parte de la formula de UNIR-TDF con autoridades nacionales y el silencio del propio Sciurano respecto a su futuro politico.