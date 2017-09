El Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Gastón Natale, le presentó la renuncia a la Gobernadora Rosana Bertone, luego ser denunciado por Florencia Fumagali abogada del organismo por supuestos maltratos y amenazas (ver) (ver)

Y remarcó que “esta es una situación que viene de vieja data, a los empleados de vialidad los escucho desde que yo era diputada nacional. Al contador Liendro un trabajador le hizo una denuncia tremenda en el Inadi en su momento. No hay un buen ambiente de trabajo, no lo hubo antes y no lo hay ahora”.



Respecto a la situación del organismo afirmó que “el ministro de Economía viene y me dice, nosotros gastamos y gastamos pero no tengo ninguna producción de este ente. Yo insto a todos a trabajar más allá de Natale, porque esta situación de maltrato entre los propios trabajadores viene de larga data y eso hay que resolverlo”.

Natale me ha manifestado que siente que la gente no quiere colaborar y que el pierde la paciencia por momentos

“Si hubo una situación de violencia de género quiero que se esclarezca porque soy mujer, las abogadas me han remitido una nota y el Presidente Natale dice diametralmente lo opuesto”

Al respecto la mandataria provincial dijo en dialogo con FM Aire Libre que “hace años que Vialidad Provincial no tiene una política que ayude a los fueguinos, que sea un ente que se administre y tenga sus propios recursos, nosotros cuando llegamos hasta para el pago de los sueldos estábamos enviando los recursos. Es una institución que viene con un proceso de ineficiencia tremenda, lo hemos charlado con Natale y hemos tratado de profesionalizar”.Bertone confirmó que “hemos hablado con Natale quien ha puesto hoy su renuncia a disposición, nosotros lo vamos a analizar y veremos cómo seguimos”.La gobernadora agregó que “insto a los trabajadores que tienen una institución de esa naturaleza, tener trabajo en este país y en este momento ya es como una bendición. Cumplir con los horarios y con sus obligaciones, no impedir, porque si tengo un ente que no mantiene una ruta, no hace una rotonda, qué hago”.En cuanto a la denuncia puntual hacia el Presidente de Vialidad manifestó que “, no está bueno nunca perder la paciencia, uno tiene que tener paciencia, máxime que cuando uno va a una institución que ya tiene este tipo de dificultad es difícil. Acá hubo años de falta de conducción política y cada trabajador cree que puede hacer lo que quiere, y no, tiene que haber una conducción. No lo digo en este caso en particular”.Finalmente expresó que “voy a analizar toda la situación porque yo quiero que el Instituto mejore en su conjunto y quiero el compromiso de todos los trabajadores, puedo cambiar 15 veces de Presidente pero si van a seguir maltratándose como hace 20 años esto no va a cambiar”.“El ministro Vázquez estuvo ayer en la institución y veremos cuál es el informe que me va a transmitir, el jueves voy a tener una reunión con el ministro que tiene la coordinación de todos los entes, y esa facultad se la voy a respetar en la elección de sus trabajadores y la decisión que decida adoptar”, cerró la gobernadora.