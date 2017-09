Un hombre persiguió y atrapo a los delincuentes que sorprendió robando en su vivienda, ocurrió en Kekomboch al 200 de la Margen Sur en Rio Grande, cuando una familia que se ausentó una hora, al regresar vio cómo se escapaban dos delincuentes con varias de sus pertenencias.

Por otra parte sostuvo que “ahora solo quiero encontrar la notebook porque son tres años de facultad que tiene mi señora ahí y espero que aparezca aunque sea eso. Se llevaron hasta las carpetas de la facultad de mi señora, y algunos joystick y juegos que tiraron en el camino. El otro se llevó la notebook y una Tablet”.

Esperamos que esto cambie porque no puede ser que esta es una ciudad donde uno viene a trabajar y progresar terminemos así, es la segunda vez que me roban, ya me dan ganas de irme del barrio.

Segun manifesto el dueño de casa habian salido para ir al Hospital, y en menos de una hora regresaron y encontraron con que dos delincuentes habían roto la puerta de su hogar e ingresaron a robar.La reacción del dueño de la casa fue salir rápidamente en su búsqueda en el auto familiar, en el que todavía estaban sus dos hijos, a quienes dejó a las pocas cuadras al cuidado de una vecina, para seguir su carrera para atrapar a los ladrones.En declaraciones a FM Aire Libre, el damnificado contó cómo sucedieron los hechos. “Veníamos del Hospital y los engancho justo en mi casa robando, me reventaron la puerta con un fierro o una barreta y gracias a Dios lo seguí a uno, el otro se fue por otro lado, entraron a correr y lo pude arrinconar”, relató.El hombre detalló que “después de que lo arrinconé con el auto lo pude sujetar, enseguida llegó un policía que me ayudó y se sumaron otros vecinos”.Incluso detalló que “sentí un olor a droga al ingresar a mi casa tremendo y la verdad es que personas que están en sus cabales no van a entrar a las 12 del mediodía a una vivienda”.Lo que más espero es que al que agarraron diga dónde está la computadora que mi señora necesita, lo que más me da bronca es eso.