La pareja de Tierra del Fuego, Graciela González Reyes y su esposo, Eduardo Muñoz que los cuales se presentaron a declarar en la Comisaria Tercera de Rio Grande e indicaron que trasladaron a un joven que podría ser Santiago Maldonado hizo que desde el Ministerio de Seguridad de Nación se investigaran sus dichos y busquen en las cámaras de de seguridad la localidad de Tecka (Chubut), imágenes que acrediten sus dichos.

Aunque la noticia llego a los medios nacionales recién en la tarde del jueves 07 hace varios días se había adelantado que un matrimonio riograndense había denunciado haber llevado el 22 de agosto en su auto al joven desaparecido (ver)



Según detallo la pareja, lo llevaron desde la zona de Esquel hasta la localidad de Tecka, en Chubut. Ahora, si bien todavía no se sabe si el juez a cargo de la investigación adoptará alguna medida probatoria al respecto, dando credibilidad al testimonio, si se sabe que el Ministerio de Seguridad de la Nación tomó los dichos del matrimonio riograndense, y ya interviene en ese lugar al que señalaron como destino de Maldonado, para determinar si realmente estuvo allí a través de las cámaras del lugar.

La pareja, detalló que el joven presentaba un aspecto demacrado, con barba y signos de que llevaba semanas sin bañarse. Además, explicó que vestía un buzo azul como único abrigo y medias en las manos, a modo de guantes. Lo cruzaron cuando el joven les hizo señas en la Ruta 40, unos 20 kilómetros hacia el sur de Esquel, y les pidió que lo llevaran hasta Comodoro Rivadavia.

Según González Reyes, el chico “estaba muy perdido, muy triste. Decía que le habían robado todo y por eso no tenía plata. Incluso, se había puesto medias en las manos como si fueran guantes. Estaba lastimado en la frente y en la mejilla”

Además, la mujer explicó: “Veníamos viajando desde el norte del país desde hacía semanas, y por eso no teníamos noticias de que había un joven desaparecido. Sólo nos enteramos del caso el 28 de agosto, cuando llegamos a Río Grande y vimos por televisión que estaban hablando de Santiago Maldonado. En ese momento, dijimos con mi marido: ‘Este es el chico que llevamos en la ruta’”.





Desde Nacion se refirieron al tema: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicó que al momento el Gobierno no se contactó con el matrimonio. Pero dejó otro dato relevante en relación a la versión relatada por la pareja: "Ya tenemos una familia que nos mandó un dato de otra persona que podría ser la encontrada por el matrimonio".



Finalmente, la funcionaria agregó que "se están mirando las cámaras de seguridad en Tecka" para corroborar los dichos de la pareja y los movimientos del joven que aseguran haber dejado en aquel pueblo.