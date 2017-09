El intendente Walter Vuoto manifestó que están haciendo un gran esfuerzo para realizar obras con fondos propios ya que el gobierno provincial continúa incrementado la deuda por coparticipación y la Nación no envía financiamiento para obras. “Tendrían que decirnos por qué discriminan a la ciudad de Ushuaia”.

Y agregó que “ahora vos ves que en 2016 y 2017 se enviaron cero pesos, ahí te vas dando cuenta de que evidentemente no hay una falta de gestión porque las carpetas están presentadas, lo que hay es una falta de querer ayudar a las Municipalidades, o no querer bajar recursos porque uno por ahí dice algunas cuestiones como que Tierra del Fuego ha sido una de las más perjudicadas en pérdida de empleo y tiene repercusiones por ahí”.

Por otro lado negó las versiones que indican que se le habría prohibido la participación en el Fiesta de las colectividades el vicegobernador, Juan Carlos Arcando. “Todos operan, generan chicanas, sin entender que en el medio esta la gente “, fustigó.

“Tenemos carpetas de obras publicas presentadas por más de 180 millones de pesos para asfalto que no se movieron en los últimos dos años en el Gobierno Nacional” y reiteró que su Municipalidad es “discriminada” por no ser del mismo color político que el del Presidente Mauricio Macri.Vuoto recordó que la exposición que el diputado Nacional Martín Pérez hizo días atrás en el Congreso de la Nación planteando esta situación. “Se lo decía Pérez al Jefe de Gabinete Marcos Peña en el Congreso de la Nación, cuando uno mira los recursos que se le enviaron a la ciudad, como ha pasado lo mismo para Río Grande, en el 2014 y 2015, y vos ves que tenés 200 millones de pesos por año por fuera de la coparticipación, en un Municipio que tenía corte radical con un Gobierno Nacional de corte peronista”, dijo.En este orden planteó que “deberían pensar que no perjudican a Walter Vuoto y al espacio al que pertenece, sino que perjudican a una ciudad entera. Tendrían que decirnos por qué discriminan a la ciudad de Ushuaia”.Con ese dinero, “podríamos estar llevando adelante obra pública” y detalló que el monto adeudado, “es la mitad de nuestro plan de obras públicas”.