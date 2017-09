La secretaria de Obras Públicas del Municipio denuncio que espionaje policial a los funcionarios cuando realizan tareas inherentes a sus funciones, la funcionaria hizo pública una situación reiterada en la margen sur, donde la policía provincial está pidiendo documentación y datos personales a trabajadores municipales y funcionarios, incluso mientras realizan sus tareas habituales en la vía pública.

En diálogo con FM del Pueblo, Gabriela Castillo fue consultada por este tema “Nosotros no hemos hecho ninguna presentación a la comisaría pidiendo explicaciones, pero realmente esto sucede y, no es que solamente me lo han contado los empleados, sino que también me han identificado a mí, mientras recorría las obras, también a los directores generales de mi equipo, recorriendo las obras”, afirmó.

“Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”, son parte de las restricciones que claramente fijan las normas. La Constitución garantiza el derecho de reunión y las libertades individuales, que en el caso expuesto estarían siendo vulneradas.

La Secretaria Gabriela Castillo indico que incluso ella misma se vio directamente afectada mientras recorría obras con directores, y también mientras se trasladaba en el móvil municipal. Debió entregar documentación y aportar sus datos personales junto al equipo que la acompañaba, afirmó.Las quejas de los empleados municipales se multiplican, porque ven obstruida su labor ante una requisitoria diaria que deben enfrentar. Todavía no se radicó la denuncia formal ni hubo contacto con los funcionarios de la gestión Bertone, pero las normas nacionales son claras respecto de la prohibición taxativa de requerir datos personales si no hay presunción de delito, y la protección constitucional del derecho de reunión y de las libertades individuales.Aclaró que no se trata solamente de la exigencia de mostrar el DNI, sino que “me piden detalles de dónde vivo, cuál es mi número de teléfono, a qué me dedico, profesión, dónde trabajo, como en un procedimiento cuando la policía pide testigos y anota los datos en el cuadernito”, comparó.Puntualmente detalló que, “yendo en el móvil con el escudo municipal y el casco de seguridad puesto, me paran y me identifican. Soy respetuosa de la gente de la policía que viene a pedirnos los datos y de ninguna manera nos negamos”.No quiso hacer “interpretaciones de la situación”, ni si se trata de alguna forma de intimidación a los vecinos que toman contacto con funcionarios del municipio. “Lo que puedo decir es que me ha pasado a mí, al personal que tengo a cargo, y mientras estaba en carácter de funcionaria. No es el caso de estar en un boliche, donde identifican a la gente ante alguna situación. Hablo de estar en el ejercicio de las funciones, en el móvil oficial, trabajando con mi equipo, y que nos identifiquen a todos”, subrayó.Consideró que “sería muy triste que exista una persecución. Yo soy respetuosa de la función de cada uno y entiendo que esta es una de las funciones de la policía, pero hay contextos y situaciones donde se hace la recolección de datos. En mi caso, obviamente el policía sabía quién era, me saludó, le pregunté qué andaban haciendo y me dijo que me tenía que identificarme, y que era de la comisaría cuarta. Lo mismo hicieron con el Director General de Obras Sanitarias, con el Director General de Logística que trabaja en margen sur, aparte del personal de Obras Sanitarias que estaba trabajando en el lugar, con el camión municipal y la camioneta municipal, en medio del trabajo y con el barro hasta el tobillo, porque estaban tratando de solucionar el problema de inundación que tenían en el barrio”, dijo.Lo cierto es que las tareas de inteligencia están taxativamente prohibidas por ley, y las funciones de investigación deben ser requeridas por autoridad judicial en el marco de alguna causa concreta.