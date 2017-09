El Municipio de Ushuaia analiza acciones legales en caso que desde el Ejecutivo Provincial aplique la ley 1070 en su totalidad, cuando caduque en diciembre la ley de emergencia del ex IPAUSS, que tenía una vigencia de dos años, así lo sostuvo el secretario de Finanzas del Municipio de Ushuaia, Lucas Gallo.

Sin embargo más que una “idea”, se trata de una ley vigente, aprobada en enero de 2016, por la que se establece este déficit solidario de la caja, que deberán sustentar los empleadores originales. “Es un principio establecido por ley que es discutible porque rompe con el principio solidario del sistema previsional” , insistió Gallo, y planteó un absurdo porque “es como si a nivel nacional cada ministerio o cada provincia tuviera que financiar su déficit haciendo el aporte a la caja”.

Por otra parte, se refirió al convenio por el pago de la deuda histórica, que se firmará en los próximos días.

El total de la deuda histórica “es de 29 millones, de los cuales el 70 por ciento es asistencial y el 30 por ciento previsional. La tasa de interés establecida en la ley de emergencia es la pasiva del BTF, por plazo fijo a 30 días, y esa tasa se va actualizando los meses”, apuntó.

Por declaraciones del presidente de la caja Rubén Bahntje, el Municipio de Ushuaia sería el másde todos los entes, respecto del desfasaje entre lo que aporta por los activos y las jubilaciones que se pagan, con estimaciones de más de cien millones que se descontarían en forma automática, de acuerdo a lo que establece la misma ley 1070.“Hasta ahora teníamos una caja previsional solidaria y no debería ser así”, dijo del descuento proporcional a cada organismo para sustentar el déficit de los jubilados de cada sector. “Todos los años el Municipio de Ushuaia tuvo superávit y pagó más de aportes que sus jubilados, y entonces también se tendría que reconocer esto e ir descontando del déficit que genera el Municipio, si es que lo genera. Nos parece muy preocupante y muy grave esta idea”, manifestó.No obstante la norma está vigente y en enero se haría el descuento automático, si no se prorroga la emergencia previsional, por lo cual desde el Municipio se analizan acciones legales. “Se está analizando desde el área legal, porque hay muchas dudas todavía y preguntas sin respuesta. Por ejemplo, cómo se va a determinar ese déficit. Nosotros no tenemos las planillas de trabajo y no podemos calcular cuánto es nuestro déficit, cuánto se le paga a cada jubilado. Hay algunos pasivos que fueron empleados de la provincia y en algún momento funcionarios municipales, y queremos saber si eso se calcula en forma proporcional. Si alguien que fue 20 años empleado de la provincia y se jubila como funcionario del Municipio, queremos saber de quién es ese jubilado, cuál es el déficit y cómo se computan los aportes que hizo. No son cuestiones menores y tienen que ver con el cálculo de este déficit mensual que en teoría se va a descontar de la coparticipación todos los meses”, expresó.“Venimos trabajando desde hace un tiempo en la certificación de la deuda, más allá de lo que certificó en su momento el Tribunal de Cuentas de la provincia en enero del año pasado, porque había un monto de esa deuda que estaba devengado pero se pagaba en enero, por lo tanto se excluyó de la deuda. También se excluyó un aporte que había pagado la Municipalidad en 2014 y no estaba registrado por el IPAUSS. Aparentemente el gobierno provincial -de Ríos- no lo había transferido al IPAUSS”, explicó.“Estos ajustes se fueron haciendo junto con el organismo, y descontamos obviamente el pago que viene haciendo el Municipio desde hace casi dos años. Son 500 mil pesos mensuales por la ley de emergencia del IPAUSS, que se descuentan antes de enviar la coparticipación a cuenta de esta deuda que se está conveniando, y hasta ahora suman 11 millones de pesos”, precisó.Con el descuento de lo que ya se pagó, “la cuota quedará en 220 mil pesos mensuales, menos de la mitad de lo que se retiene actualmente. Este convenio está garantizado con coparticipación porque los fondos se retienen antes del envío, luego se informa al Municipio el descuento efectuado y se imputa como pago a cuenta de la deuda”.