El intendente Gustavo Melella critico duramente a los candidatos que “en los últimos 15 días están en contra de Macri” y no ocultó sus dudas sobre una oposición real, por el giro de discurso en particular de la candidata del oficialismo Laura Colazo (ver)

Melella dialogó con FM Del Pueblo sobre varios temas, entre ellos la posible entrega de la caja de previsión a la Nación. “Ojalá sean ciertas las palabras de la gobernadora, que dijo que van a tener una posición férrea”, dijo de la desmentida de la entrega de la caja por parte del gobierno fueguino, “pero la verdad es que han acompañado en todo al gobierno nacional. Recuerdo cuando nos apretaban y nos criticaban a los intendentes por estar en contra del gobierno nacional y decían que había que acompañarlo en todo. El gobierno acompañó hasta en el tarifazo del gas a la Nación, y esta es la realidad. La relación era profunda, de gran amistad, y hasta se declaró huésped de honor al Ministro de Energía de la Nación. Hay una unidad entre el gobierno de la provincia y el nacional, que por ahí ahora se quebró ahora, se pelearon, no lo sé, pero el gobierno provincial acompañó muchísimo, por eso necesitamos candidatos que nos den la garantía de que, si hay que decirle que no al gobierno nacional, lo hagan”, sostuvo.

“Nosotros estamos con Martín Pérez, que es una garantía para defender los intereses de Tierra del Fuego, pero también lo son Oscar Martínez, el Dr. Rauch, la misma Chispita Fadul. En nuestro caso el candidato es Martín, porque no ha cambiado el discurso como muchos, que en los últimos 15 días están en contra de Macri, cuando siempre estuvieron a favor”, concluyó.

Recordó que al momento en que se aprobó el paquete de leyes de 2016 por parte del Ejecutivo Nacioanl habían advertido al gobierno fueguino de lo que venía. Sin embargo, mencionó que Bertone pidió no hablar mal de Macri “para que no se enoje”. Ahora respalda candidatos que “en los últimos 15 días” tienen un discurso opositor, por lo cual pidió a la sociedad que mire la trayectoria de cada uno.El voto a Cambiemos: Consultado acerca de por qué los fueguinos optaron por Cambiemos en una provincia tan golpeada por las políticas nacionales, Melella apuntó a la buena imagen de Stefani pero pidió a la gente que no se confunda: “Uno no puede desmerecer al electorado y cada persona vota conscientemente. Tito Stefani tiene su ascendencia en el electorado, principalmente en Ushuaia, y me parece que es buena persona y honesto. Pero me parece que no va a poder no levantar la mano cuando el gobierno nacional vaya por alguna ley que afecte a los trabajadores, al que menos tiene, a la industria nacional o a Tierra del Fuego”, alertó.“Tito es buena gente, pero hay que votar diputados que nos garanticen al 100% una postura clara de defensa de los derechos de los fueguinos, pero no en los últimos días, sino desde siempre. No importa si es de Cristina, de La Cámpora, de derecha, de izquierda, lo que importa es que han demostrado todo este tiempo que tienen capacidad de decirle que no a un gobierno y defender los derechos de los fueguinos a cambio de nada, y no ceder ante una obra o alguna otra cosa”, remarcó.