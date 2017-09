El gobierno nacional emplazará a las provincias que no ajustaron sus sistemas previsionales al de la Nación, entre ellas Tierra del Fuego. Aseguran que generan un déficit de 14.000 millones de pesos y un esquema desigual de retiro de los trabajadores nacionales.

Tierra del Fuego

Para poder lograr ese objetivo el gobierno necesita determinar cuánto debería aportar la ANSES para un jubilado de esas provincias que no transfirieron la caja, para que pueda cobrar una jubilación y se pueda financiar igual que al resto de los jubilados y pensionados del país.

¿Qué pasará con las provincias que no avancen con las pautas de armonización de sus cajas previsionales a la Nación?

Segun indica Infobae, el presidente Mauricio Macri “está dispuesto a dar un ultimátum a los gobernadores de 13 provincias para que armonicen con la Nación las cajas de jubilación de sus distritos bajo la puntual amenaza de cortar el financiamiento de los rojos financieros”.La fecha inicial para avanzar hacia este nuevo mecanismo es el 4 de octubre próximo. Ese día se reunirán el titular de la ANSES, Emilio Basabilvaso, y el secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, con los ministros de finanzas de las 13 provincias que deben ajustar sus esquemas jubilatorios al sistema nacional como ya lo hizo el resto del país.La idea de Macri es que antes del 2019 haya un régimen y un sistema previsional igual en todo el país y que la Nación no tenga que sustentar más los rojos financieros de las provincias en este campo.Las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales y que serán emplazadas por el gobierno nacional son: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y. Las restantes 11 provincias que ya transfirieron sus cajas previsionales son: Catamarca, la Ciudad, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.Un informe reservado del Ministerio del Interior revela que "desde el año 2010 no había ningún tipo de avance de parte del gobierno anterior para compensar a los jubilados de las provincias que no transfirieron la caja jubilatoria, para darles una igualdad de condiciones respecto a los jubilados nacionales o de las provincias con cajas transferidas". De esta manera, el escrito al que accedió Infobae sostiene que "se está buscando tratar de cumplir con la Ley de Reparación Histórica de los jubilados que pone a las provincias que no transfirieron las cajas en la misma posición que aquellas que sí las transfirieron"."El problema es que las provincias no siempre envían información completa de sus beneficiarios y muchas veces se abulta la nómina de jubilados para usar fondos en otros rubros", destacó un funcionario de la Casa Rosada.El decreto 894/16 estableció que se requerirá a las provincias completar el proceso de armonización normativa en plazo no mayor a 4 años. En caso de que no haya un ajuste de los sistemas provinciales a la Nación la ANSES está facultada para realizar quitas al monto de la asistencia comprometida. Es decir, se les dejará de cubrir sus déficits con el costo financiero que ello implica. Y a partir de 2021, no se asistirá financieramente a los regímenes provinciales que no hayan armonizado sus regímenes con la normativa nacional en la materia.Hay provincias que fueron ajustando sus sistemas parcialmente. Por ejemplo, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Misiones y Santa Fe ajustaron la edad jubilatoria al régimen nacional. Las 13 menos Tierra del Fuego armonizaron el esquema de años de servicios, pero ninguna de ellas estableció aun la determinación de haberes ni la movilidad jubilatoria.