En una rápida sesión la Legislatura aprobó, por mayoría o unanimidad, la totalidad de los 40 asuntos que finalmente integraron el orden del día.

Al momento de abordar la ratificación del convenio de prórroga del Área Magallanes, el mopofista Pablo Villegas adelantó el voto negativo de su bloque argumentando no haber tenido tiempo alguno para poder analizar lo aspectos técnicos y legales de acuerdo, por cuanto recién s eles entregó copia de la documentación 48 horas antes de la sesión.

La Provincia en emergencia eléctrica: A pedido de Pablo Blanco la Legislatura amplió los alcances del proyecto del Ejecutivo que pretendía declarar la emergencia en el sector eléctrico en Tolhuin, Almanza y en los Puestos Fronterizos San Sebastián y Radman, ya que se sumó al estado de emergencia a la ciudad de Río Grande. Como también se prorrogó por otro año la emergencia del sector eléctrico de Ushuaia, desde ayer toda la Provincia está en emergencia eléctrica.

Tal se estimaba, la ratificación del convenio de extensión por 10 años a favor de YPF de la concesión sobre el área Magallanes y la autorización para que el Poder Ejecutivo pueda destinar parte de los “mayores recursos residuales obtenidos” por la tenencia en cuenta corriente de los 185,3 millones de dólares obtenidos por la colocación del título público Fueguino 2027 a financiar 19 proyectos de inversión pública fueron los dos únicos temas que generaron un tibio debate entre los parlamentarios y dividieron la votación.El oficialista Federico Bilota consideró injustificada la postura de esa bancada opositora, por cuanto sostuvo que la Legislatura no es un órgano de control técnico o jurídico, sino un Poder que hace análisis políticos y toma decisiones políticas, a pesar de lo cual aseguró que “todas las cláusulas de este convenio son beneficiosas” para la Provincia.El resultado de esta votación fue de 10 a 4, ya que el radical Rubinos llegó al recinto de sesiones después del tratamiento de ese asunto.También fue Pablo Villegas quien objetó la aprobación del proyecto que habilitó al Gobierno a disponer de parte de los “recursos residuales” del bono de 200 millones de dólares. Sostuvo que esos fondos residuales no eran tales, y que en realidad se estaba ante un nuevo endeudamiento. Su par de bancada, Mónica Urquiza, agregó que el Ejecutivo antes de afectar parte de esos fondos debería haber esperado a conocer el costo real que cada una de las obras que originalmente se iban a financiar con los bonos, para después de ello saber, a ciencia cierta, si existían recursos remanentes en condiciones de destinarse a financiar otros proyectos. Es más, pidió a los legisladores el oficialismo que informarán respecto de esa ecuación. La consulta no fue respondida.En función de ello, el Ejecutivo podrá disponer no ya de 195 millones sino de 258 millones de los 404 millones de pesos que por diferencia del tipo de cambio generó la tenencias en cuenta corriente de los 185 millones de dólares provenientes de la emisión del título público fueguino 2027.