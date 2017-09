El Gobierno Nacional tiene previsto lanzar el próximo 2 de octubre una nueva línea de créditos del plan Procrear de acceso a la primera vivienda, que apuntará al público joven de 18 a 35 años. La iniciativa contará con una novedad: podrán postularse al crédito aquellos que tienen ingresos informales (trabajo en negro) y que, además, no cuentan con ahorros previos.

La iniciativa, que se llamará Procrear Ahorro Joven, prevé otorgar préstamos para la compra de una propiedad que tenga un valor de hasta $ 1,2 millones (para la línea Solución Casa Propia, hoy ese monto es de $ 2 millones) y buscará facilitar el acceso a la vivienda para aquellos que no cuentan con fondos para cubrir el 10% del valor del inmueble (algo que en las otras líneas se pide como ahorro previo) o que no tengan trabajos registrados.Si son elegidos deberán presentar los papeles requeridos y hacer un plazo fijo en una entidad bancaria en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que están atadas al Coeficiente de Estabilidad de Referencia (CER) que, a su vez, sigue la evolución de la inflación medida por el Indec. Es decir, son depósitos que se actualizan por el aumento del costo de vida. Según informó el Gobierno el postulante deberá ahorrar en 12 meses al menos hasta un 5% del valor de la propiedad.El Estado otorgará a la vez un subsidio no reembolsable de $200.000 (en el Procrear tradicional, ese monto podía ascender hasta $400.000), por lo que la cuota promedio, considerando el 5% de ahorro requerido, será de $ 6500 si el crédito es a 20 años, y de $ 5500 si la devolución se hará en 30 años.“Se trata de un crédito más de los tantos que estamos dando”, relativizó Frigerio, consultado sobre el momento en que se hará el anuncio. Y enfatizó el segmento al que está destinado: “Los jóvenes de 18 a 35 años que no calificaban por puntaje para ser seleccionados, con este llamado aumentan la posibilidad de resultar elegidos. Además, se disminuye el porcentaje de ahorro requerido al 5%, dado que en ese rango de edad se evidencia una menor capacidad de ahorro”.“Había una alta demanda en el público joven, de 20 a 30 años, y el gran problema que tienen, que surge a partir de las encuestas que realizamos, es el ahorro. Con la posibilidad de hacer un plazo fijo en UVA y ahorrar para cubrir el 5% muestran su capacidad de pago y se los ayuda a acceder a la vivienda propia”, afirmó Kerr .En una reunión realizada en la Casa Rosada, de la que participaron Macri, Kerr, Frigerio, y que se extendió dos horas, se aprobó la propuesta. Ese mismo día hubo un encuentro con los bancos, en el que estuvo presente además de Kerr, el vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach. Falta aún ultimar detalles con las entidades y se espera avanzar el miércoles próximo en los últimos puntos del programa.