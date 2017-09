El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, justificó la armonización de las cajas jubilatorias -entre ellas Tierra del Fuego- con la Nación, aunque "cada provincia hace con sus fondos lo que quiere". Sin embargo, planteó que "cuando piden recursos del resto del país, es lógico que haya una idea de un régimen homogéneo porque son recursos nacionales".

Déficit en disputa:

En su paso por Tierra del Fuego para entregar viviendas del Procrear en Río Grande e inaugurar una Comisaría en Ushuaia, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, justificó la intención del gobierno de armonizar las cajas jubilatorias de trece provincias -entre ellas la de Tierra del Fuego- con el sistema previsional de la Nación.Frigerio no desconoció que la autonomía de las cajas jubilatorias bajo la lupa de Nación “es potestad de las provincias”, y remarcó que “en un país federal en serio como el que estamos construyendo, cada provincia hace con sus fondos lo que quiere”.“Pero con los recursos de las provincias no nos metemos porque las provincias son autónomas, y no le vamos a decir nunca a una provincia lo que tiene que hacer con sus recursos. Por lo menos no este Presidente y no este Gobierno”, cerró.Nación pretende corregir el déficit de 14.000 millones de pesos que generan las trece provincias con cajas jubilatorias propias, a las que califican como esquemas desiguales de retiro de los trabajadores nacionales.