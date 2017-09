Las mentiras de los candidatos en campaña apoyados por los medios que cobran suculentas sumas para publicitar e instalar la idea del candidato ideal muchas veces choca con la famosa frase "No resiste un archivo" y en Tierra del Fuego la mayoría de los candidatos, son un fiel reflejo de sus cambios de posturas durante los años en los cuales pasaron de defender al ahora supuesto lobby empresarial, impulsando y apostando por los contratos basuras a declararse como "La alternativa de la defensa de los trabajadores" , según lo manifestado por el actual diputado nacional por La Campora Martín Pérez y candidato en las próximas elecciones por el Frente Ciudadano y Social desde el cual pretende nuevamente ser reelecto en el Congreso.

El defensor de los trabajadores: Asi lo afirmó el diputado Martin Perez en dialogo con Radio Provincia recalcando que son “la alternativa de la defensa de los trabajadores en este momento de la Argentina, por las decisiones que pretende tomar Mauricio Macri. Se van a definir dos modelos de país y de un lado están los intereses de los sectores más concentrados y del otro lado estamos nosotros, que somos la alternativa real para la defensa de los trabajadores”, subrayó.

“Con esa conclusión deberían haber ganado ampliamente las elecciones, pero la gran mayoría del electorado fueguino no lo considera así. Está en libertad de opinar lo que crea conveniente, pero después de las elecciones tanto la gobernadora como sus funcionarios se han ocupado de llevar una crítica feroz hacia mi persona, y hacia nuestro espacio político. El ataque ha sido permanente en medios de comunicación, en redes sociales. Insisto en que están muy preocupados por Martín Pérez pero no por Macri, que realmente perjudica a los fueguinos. Deberían correr el eje y ver que en el Congreso hemos criticado al gobierno por la falta de recursos a los municipios. Si Ushuaia tiene un problema vial, es porque el gobierno de Macri en un año y medio no envió un solo peso al intendente por no ser del color político de Cambiemos. Un diputado nacional está en el Congreso para plantear y mostrar estas cosas. Han asfixiado al intendente Vuoto y este es un perjuicio para todos los vecinos de Ushuaia. Se deberían preocupar por eso y no por criticarme a mí. Esto esconde la alianza política del gobierno de la provincia con el gobierno nacional”, concluyó.

Recurriendo simplemente al archivose puede ver como el "ahora" defensor de los trabajadores en pleno auge del kirchnerismo junto con La Campora, la actual gobernadora Bertone y hasta la UOM que apoyaban y sostenían la conveniencia de los contratos basuras en el sector fabril de Tierra del Fuego, incluido el actual intendente de Ushuaia Walter Vuoto y no fue hace varios siglos atrás, sino cuando ya Martin Perez era diputado nacional y los trabajadores, no le importaban demasiado, puesto que aun faltaba mucho para este 2017 donde debia presentarse a elecciones para intentar ser reelecto. Recién desde que asumió Macri desde La Campora se acordaron de criticar al lobby empresario que tanto adoraban durante el kirchnerismo, aunque aun hoy a escondidas siguen favoreciendo al empresariado, como sucede en Ushuaia, donde NewSan con quita de impuestos y entrega de concesiones por parte del Ejecutivo sigue haciendo negocios millonarios con ayuda de los supuestos defensores de los trabajadores.Aseguró que el gobierno avanzará en la reforma laboral, aunque hoy se niegue. “Es preocupante y las consecuencias serán más complejas. La CGT se reunió con el Ministro de Trabajo y ya se empezó a hablar de un sistema de pasantías, que no haría más que flexibilizar la situación de los trabajadores. Más que nunca se necesitan diputados fuertes que no claudiquen ante este intento de llevarnos a la precarización de trabajo y un mayor ajuste, que prevé el presupuesto que se acaba de presentar”, dijo.Dentro del menú de la provincia, sostuvo que “aquel que está de acuerdo con la política de Macri puede elegir por dos candidatos, por Tito Stefani o por Laura Colazo, que son dos candidatos que representan el espacio macrista en Tierra del Fuego, porque han convalidado las políticas del gobierno nacional y en el Congreso van a acompañar las políticas de Macri”.Consultado sobre las declaraciones del candidato Luis Vázquez, del frente Tierra de Unión, quien dijo que Martín Pérez es Fabiana Ríos pero la esconden por ‘piantavotos’, pidió “que no entren en esta lógica de chicanas que nada tienen que ver. Yo no pienso responderle a ninguno de los funcionarios, porque tenemos una responsabilidad mucho mayor y no voy a perder tiempo en chicanas que no conducen a nada”.También se le preguntó por las manifestaciones de la candidata Laura Colazo, que aseguró que La Cámpora es un fracaso, y que la gente en Ushuaia está enfurecida por el estado de las calles, además de destacar la gestión Bertone.