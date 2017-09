Personal de la brigada de Narcocriminalidad de la Policía Provincial detuvo a Darian Franco Brizuela Montivero el joven que tenía pedido de captura, desde el domingo cuando intento ingresar casi dos kilos de cocaina por el aeropuerto de Ushuaia a donde había llegado en el vuelo procedente de Córdoba. El procedimiento de la PSA y Aduana fue tan negligente que pusieron de sobre aviso al pasajero que obviamente no retiró su equipaje y se fue del lugar, abandonando el cargamento de 1,800 kilos de cocaína.

“se ordenó el secuestro de balanzas, computadoras, pendrives, celulares y todo otro elemento de interés para la causa. También allí se detuvo Montivero”

Fiscal molesto con accionar del personal de Aduna: El Fiscal Federal, Juan Soria, expresó públicamente su malestar con el personal de la Aduana que intervino en el caso de drogas detectado en el aeropuerto de Ushuaia, por no haber sido convocado para poder dirigir el operativo y de esa forma tratar de dilucidar sobre la responsabilidad del hecho ocurrido este domingo.

“El aeropuerto carece de cámaras, por falta de equipamientos que son imprescindibles para una investigación. Por ejemplo, en la playa de estacionamiento no se sabe el movimiento que hay, cuando en todos los aeropuertos que se dicen internacional se toman este tipo de recaudos”, dijo el doctor Soria, al hablar de las graves falencias que presenta la terminal Malvinas Argentinas, en la capital fueguina.

El joven de 27 años identificado como Darian Franco Brizuela Montivero, finalmente fue detenido en una vivienda de calle Alfonsina Storni al 600 de Chacra II de Rio Grande, tras la orden de captura emanada desde la Justicia Federal.La labor de la Policía Aeronáutica fue tan negligente que incluso no comunicaron esto a otras fuerzas de seguridad, y el joven Brizuela Montivero pudo realizar un viaje en una combi por la ruta 3 hasta Río Grande, donde reside, sin que se contara con la información de su paradero en todos los puestos policiales por los que pasó el transporte.Luego de dos procedimientos el primero en la calle Schweitzer al 1000 del barrio Danés, y el segundo en la calle Alfonsina Storni al 600 del barrio CGT. En este último lugar se allanó una casilla situada en la parte posterior del predio y, quien quedó a disposición del Juzgado Federal de Ushuaia, siendo representado legalmente por el abogado Maximiliano Palladino, quien ya presentó un pedido de eximición de prisión.El Fiscal dijo que como toda explicación, el personal del organismo de control le dijo que no contaban con su celular, situación por lo cual, este lunes “me comuniqué con la abogada de la Aduana y le di mi teléfono. Me pidió disculpas y dijo que no iba a volver a pasar”. De todas maneras, el representante del Ministerio Público, del fuero federal, criticó las falencias que tiene el aeropuerto internacional de Ushuaia respecto a la falta de video vigilancia.