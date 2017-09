Conductores denuncian rotura de cubiertas en vehículos debido no solo a la cantidad de baches que se encuentran por toda la ciudad sino a la mala reparación de los mismos los cuales son tapados por tierra o a los cuales se le coloca adoquines sueltos y reclamaron a las autoridades una solución al respecto.

Por las redes sociales un vecino de Ushuaia, Nicolás Gauna, denunció que en la esquina del barrio Monte Gallinero, precisamente sobre Hipólito Irigoyen y la entrada al aeropuerto Internacional Islas Malvinas, sufrió la rotura de dos cubiertas por los baches que hay en el sector.

Gauna detallo

Mientras desde la Municipalidad anuncian un plan de obras que incluirá al sector céntrico de la ciudad, los conductores se expresan en las páginas oficiales del Municipio haciendo un pedido unánime por los baches y pozos, teniendo en cuenta que se paga un impuesto de obra pública para que justamente se vierta ese dinero en las calles.

El estado de las calles es una de las cuestiones que más preocupan a los vecinos de Ushuaia e incluso a sectores políticos debido a que las mayorías de arterias, tanto del casco céntrico como en los barrios, se observan gran cantidad de baches y pozos de gran profundidad.También indico que no es el único caso ya que familiares y conocidos también sufrieron la rotura de trenes delanteros y cubiertas. La denuncia fue presentada con una fotografía.“Voy a iniciar las acciones que sean necesarias. Por lo pronto quiero que esto se difunda porque me parece una injusticia terrible hacia nosotros los ushuaiaenses. Yo solo quiero ir a mí laburo tranquilo y no lo puedo hacer. Tengo que estar constantemente esquivando pozos (cráteres) y cuando llueve o nieva y se inunda hay que andar adivinando. No me parece justo”, declaró además.No obstante, algunos conductores iniciaron acciones legales contra el Municipio, presentando las correspondientes denuncias policiales, fotografías y registros mecánicos.