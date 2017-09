El presidente de Vialidad Provincial, Gastón Natale, fue denunciado penalmente por malos tratos por parte de María Florencia Fumagali, quien se desempeña en el área de asuntos jurídicos de la repartición. Relató los hechos de los que fue víctima, delante de testigos, y espera una reacción de la gobernadora Rosana Bertone, a quien comunicó la situación. Aseguró que el destrato también se extiende al resto del personal y les pidió que no tengan temor y confíen en la justicia.

Expuso que estaba en la oficina con sus dos compañeros y alrededor de las 9 y media ó 10 de la mañana reciben una llamada del presidente del Vialidad Gastón Natale, que quería hablar con esta abogada. “En tono prepotente me pregunta cuál era mi problema con el expediente, no sabía de qué me estaba hablando y le pregunté a qué expediente se refería. Yo particularmente no estaba tomando intervención pero empieza a insultarme, dice que me deje de hacer la tarada, la pelotuda (sic), me mencionó el expediente, me dijo que me iba a despedir a mí y mis compañeros y que nos iba a pasar a los tres a disponibilidad, de una forma muy agresiva y prepotente”, afirmó.

‘me chupa la …’

Los tres somos planta permanente, yo estoy hace tres años, pero la Dra. Almonacid, que estaba conmigo en la oficina, está hace 24 años; también estaba el Dr. Rosas en la oficina, que está hace cinco o seis años en la repartición. Ellos no estaban cuando me acerco a la Presidencia, pero sí los otros jefes y espero que se presenten como testigos, porque vieron lo que sucedió. No hay discusión sobre la realidad de los hechos, porque esta persona me gritó, me amenazó, me humilló delante de otras personas”, sentenció.

El expediente:

La mujer que se desempeña como abogada del área de asuntos jurídicos de la Dirección Provincial de Vialidad, dio detalles a Radio Universidad 93.5 sobre la denuncia penal radicada contra el presidente Gastón Natale, por el destrato recibido.“Esto no tiene que ver con el trabajo en sí de Vialidad, sino que es una denuncia puntual contra el señor presidente Gastón Natale, por el trato hacia mi persona el martes 29 de agosto”, sostuvo.“Cuando me deja contestarle, le dije que no le iba a permitir que me hable de ese modo. Me contestópor lo que yo le dijera y que, si tenía algún problema, me lo iba a decir en la cara y cortó el teléfono. Yo fui a la oficina de Presidencia, primero a indicarle que no es la forma de tratar a nadie. Me abre la puerta él, me hace pasar a la oficina del Director de Administración Cristian Amadío, que estaba presente con el jefe de obras y el jefe de compras. Estas tres personas estaban cuando sucedió el hecho.“Fue realmente una situación totalmente violenta, humillante, me quedé paralizada, porque no es la forma ni el lugar para que un jefe se dirija a un empleado, ni a nadie. Esto no tiene que ver con que sea mujer o profesional, nadie tiene que tratar a nadie así. No pude reaccionar porque estaba muy cerca de mí, gritándome e insultándome. Le dije a los tres compañeros que estaban ahí si no iban a decir nada y los tres se quedaron quietos, sin comentario. Natale dio un portazo y se fue”, manifestó del incidente.“Me han llegado un montón de comentarios sobre el trato del señor Natale a los empleados de Vialidad”, aseguró y, de hecho, “cuando ya se había ido, uno de mis compañeros me dice ‘a nosotros también nos trata de esta manera’. Somos personas y nos merecemos respeto como tales. Quizás él siente que tiene el poder de pasarme a mí y a mis compañeros a disponibilidad.Paradójicamente esto ocurrió el día del abogado. Inmediatamente después la abogada recurrió a la justicia: “Seguía shockeada por la situación, fui a mi oficina, agarré mis cosas y salí. Me fui al médico del CEMEP porque estaba con palpitaciones, me hicieron un electrocardiograma. De ahí fui a la Fiscalía y radiqué la denuncia correspondiente por las amenazas y la violencia”, dijo.Consultada sobre el motivo del reproche del funcionario, dijo que “esto es producto del trabajo regular que realizamos. Yo no puedo dar datos específicos porque, frente toda esta situación que se presenta, puede inclusive llegar a utilizarlo en mi contra para lograr el cometido que quiere, y pasarme a disponibilidad”.“Había escuchado comentarios de que el área de jurídicos traba los expedientes, pero nosotros somos una asesoría y cumplimos el rol de tal. Tenemos que trabajar de una manera independiente, porque aparte toma intervención la auditoría interna de Vialidad y el Tribunal de Cuentas de la provincia”, recordó.“La vía correcta es hacer la denuncia correspondiente en la justicia y hacer la presentación ante la gobernadora”, consideró.También espera que cuando la gobernadora sea notificada de esta situación “tome alguna medida. Es lo que solicité y, más allá del trabajo de Vialidad, que puede ser cuestionable o no, esto tiene que ver con el trato de un funcionario hacia sus empleados”, subrayó.