Presunto abuso sexual en la Escuela 13 de Ushuaia, un grupo de padres reclama explicaciones de las autoridades, uno de los padres que se encuentran en el establecimiento reclamando explicaciones a las autoridades, confirmó la causa abierta en la justicia por el presunto abuso sexual de un alumno de tercer grado, por parte de dos de sexto.

Con pedido de reserva de su nombre, expuso por Radio Provincia que en principio se enteraron “por los propios chicos, por los grupos de whatsapp, porque ya hace cuatro días que pasó. No hay información de nada, se tapa todo, y si decimos nuestro nombre podemos perjudicar a nuestros chicos. No sabemos qué hacer y realmente estoy muy preocupado”, manifestó.

Hoy hay once padres en el establecimiento reclamando respuestas y por la tarde se espera una comunicación de la directora:

El hecho habría ocurrido en uno de los baños del establecimiento hace cuatro días, pero hay hermetismo en la justicia y en educación, con el argumento de preservar la identidad de los niños.Otros dos padres confirmaron la información, también con pedido de reserva de su identidad, por “temor a represalias”, dado que los dos presuntos agresores siguen concurriendo a la escuela, mientras que la víctima fue apartada y se encuentra bajo tratamiento.“La escuela no da información, y qué pasa si nos llegan a violar a nuestros hijos y esconden la información por cuatro días”, planteó.“Yo soy uno de los padres que va a la escuela, participa en las reuniones, y debería haber cuatrocientos padres reclamando respuestas hoy, pero somos once”, dijo del grupo que se concentró esta mañana en el establecimiento.La preocupación radica en que los chicos acusados siguen concurriendo a clases, lo que pondría en riesgo al resto de los alumnos. “Tienen 11 y 12 años”, precisó este padre, y relató que el menor de tercer grado fue obligado a practicarles sexo oral, hecho que “fue filmado” por ellos mismos.“Acá hay dos comedores, y después del comedor los chicos van al baño, pero nadie los cuida. Las maestras no están, las que están en la cocina están lavando los platos, y no se hace nada”, cuestionó, ante la falta de control de lo que ocurre en el sector de los baños entre los alumnos.